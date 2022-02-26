ЕС и США отключат от системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции

45 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время митингов против войны на Украине протестующие требовали отключить Россию от SWIFT

Страны Евросоюза и США договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за вторжения России на Украину.

При необходимости другие банки из России тоже будут отключены от SWIFT, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

"Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Таким образом, эти институты должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность", - заявил Хебештрайт.

Эта мера обсуждалась давно, лидеры разных стран называли ее "самой крайней", а российские чиновники настаивали, что Европа пострадает от этого не меньше России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС собирается заморозить активы Центробанка России.

"Мы собираемся парализовать активы российского ЦБ", - сказала она.

Что такое SWIFT и как быстро его можно отключить

SWIFT не является платежной системой, но это главный универсальный канал, через который финансовые структуры всего мира обмениваются распоряжениями о переводе денег, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией.

Всего системой SWIFT пользуются порядка 11 тысяч организаций, в том числе и нефинансовых, почти во всех странах мира.

По некоторым подсчетам, через систему проходит более 5 млрд сообщений в год.

В некоторых странах существуют собственные системы для межбанковских коммуникаций, но совершать через них сделки в иностранной валюте невозможно, поэтому все равно SWIFT остается главным каналом передачи данных.

SWIFT - независимая компания, не подчиняющаяся требованиям правительств отдельных стран и выступающая против того, чтобы ее делали инструментом санкций.

Однако как европейская компания, зарегистрированная и базирующаяся в Бельгии - стране Евросоюза, она вынуждена подчиняться общему решению ЕС и отключать от себя банки, попавшие под санкции.

Что это означает для России

Потеря доступа к SWIFT означает не только финансовые, но и репутационные потери.

За годы украинского кризиса Россия успела подготовиться к такому сценарию, и, возможно, экономический ущерб будет не таким огромным, как восемь лет назад, но все равно росийский бизнес должен приготовиться к существенному удару.

Прежде всего, сфере банковского обслуживания предстоит откатиться на много лет назад. Представим, что одному российскому банку надо передать распоряжение об оплате другому. Раньше это распоржение улетало через SWIFT, но теперь бизнесу надо будет искать новые пути коммуникации.

Это означает удорожание и резкое замедление финансовых потоков, что в эпоху глобальной торговли и существования определенных цепочек сбыта отправит российский бизнес в затяжной локдаун.