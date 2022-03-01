Видео: война на Украине, день шестой
Первого марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Европарламента по видеосвязи из Киева. Политики аплодировали ему стоя.
Два взрыва прогремели у телевышки в Киеве. Она находится на территории мемориала Бабий Яр.
По данным МЧС Украины, погибли пять человек, еще не менее пяти пострадали.
Утром 1 марта на шоссе, ведущем к Киеву, была замечена колонна российской техники, растянувшаяся на 64 километра.
Город готовится к обороне: на улице появились баррикады, а киевляне уже несколько дней делают коктейли Молотова. Корреспонденты Би-би-си поговорили с горожанами.
В жилые дома в Херсоне, в спальном микрорайоне Таврический, попали снаряды.
Херсон почти полностью окружен российскими войсками, военные заходят в город.
На центральной площади Харькова у здания областной администрации прогремел мощный взрыв.
Под обстрел попали и другие жилые районы города. МВД Украины сообщило о десяти погибших.
В поселке Бородянка в Киевской области в результате обстрела обрушились части многоэтажек. Очевидцы говорят о жертвах.
В министерстве обороны России продолжают утверждать, что Россия не ведет огонь по жилым домам, а только по военным объектам.