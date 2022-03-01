Видео: война на Украине, день шестой

Первого марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Европарламента по видеосвязи из Киева. Политики аплодировали ему стоя.

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Выступления Зеленского и Лаврова. Как реагировал зал?

Два взрыва прогремели у телевышки в Киеве. Она находится на территории мемориала Бабий Яр.

По данным МЧС Украины, погибли пять человек, еще не менее пяти пострадали.

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Взрывы у телевышки в Киеве. Видео

Утром 1 марта на шоссе, ведущем к Киеву, была замечена колонна российской техники, растянувшаяся на 64 километра.

Город готовится к обороне: на улице появились баррикады, а киевляне уже несколько дней делают коктейли Молотова. Корреспонденты Би-би-си поговорили с горожанами.

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"Я сражаюсь". Как жители готовятся к обороне Киева

В жилые дома в Херсоне, в спальном микрорайоне Таврический, попали снаряды.

Херсон почти полностью окружен российскими войсками, военные заходят в город.

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Херсон, 1 марта. Видео

На центральной площади Харькова у здания областной администрации прогремел мощный взрыв.

Под обстрел попали и другие жилые районы города. МВД Украины сообщило о десяти погибших.

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Последствия ударов в Харькове. 1 марта

В поселке Бородянка в Киевской области в результате обстрела обрушились части многоэтажек. Очевидцы говорят о жертвах.

В министерстве обороны России продолжают утверждать, что Россия не ведет огонь по жилым домам, а только по военным объектам.

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“Слышим крики, пытаемся найти живых”: жители поселка Бородянка под Киевом о разрушениях