Абрамович передал руководство "Челси" попечительскому совету
Миллиардер Роман Абрамович сообщил, что передаст контроль над принадлежащим ему лондонским футбольным клубом "Челси" попечительскому совету.
"Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему верен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", - сказал Абрамович в своем заявлении.
О решении Абрамовича, принятом на фоне вторжения России на Украину, стало известно за день до того, как "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги.
Главный тренер "Челси" Томас Тухель в пятницу сказал, что после вторжения России на Украину "слишком много неопределенности вокруг ситуации с нашим клубом".
В английской Премьер-лиге лондонский клуб "Челси" сейчас занимает третье место.
В 2018 году у Абрамовича возникли проблемы с британской инвестиционной визой - он запросил ее продления, но не получил ответа от властей Британии.
СМИ сообщали, что в том же году Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил гражданство Израиля, а в 2021 году он также стал гражданином Португалии.
У Абрамовича также есть гражданство России.
Обладатель состояния в 14,2 млрд долларов, Абрамович находится на 142 месте в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.