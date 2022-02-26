Абрамович передал руководство "Челси" попечительскому совету

50 минут назад

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Миллиардер Роман Абрамович сообщил, что передаст контроль над принадлежащим ему лондонским футбольным клубом "Челси" попечительскому совету.

"Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему верен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", - сказал Абрамович в своем заявлении.

О решении Абрамовича, принятом на фоне вторжения России на Украину, стало известно за день до того, как "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель в пятницу сказал, что после вторжения России на Украину "слишком много неопределенности вокруг ситуации с нашим клубом".

В английской Премьер-лиге лондонский клуб "Челси" сейчас занимает третье место.

В 2018 году у Абрамовича возникли проблемы с британской инвестиционной визой - он запросил ее продления, но не получил ответа от властей Британии.

СМИ сообщали, что в том же году Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил гражданство Израиля, а в 2021 году он также стал гражданином Португалии.

У Абрамовича также есть гражданство России.