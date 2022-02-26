"Путин, останови войну". Во всем мире протестуют в защиту Украины

час назад

Автор фото, PA Media

В субботу, на третий день российского вторжения на территорию Украины, во всем мире прошли акции против российской агрессии. От Турина до Токио, люди выходили на улицы с призывом остановить войну.

В Лондоне, в том числе у российского посольства и у дверей Даунинг-Стрит, 10, а также в Манчестере и Эдинбурге состоялись многотысячные акции протеста. Люди с украинскими флагами и плакатами выстроились у офиса премьер-министра, а на стене российского посольства оставили рисунки и надписи мелом.

Подпись к фото, В Лондоне и других британских городах на улицы вышли тысячи человек. В сторону российского посольства некоторые бросали яйца

Герцог и герцогиня Кембриджские в "Твиттере" написали, что поддерживают "храбро воюющие" украинские войска.

Большие группы людей собирались у ограды российcкого посольства несколько раз в течение дня. Демонстранты скандировали "Россия, останови войну", "Путин, останови войну" и "Руки прочь от Украины".

"Я чувствую отчаяние, и что я очень мало могу сделать, - сказала Би-би-си участница акции Елена Шевченко. - Но здесь я хотя бы могу выразить свою позицию и поддержку".

"Я не верила, что это [нападение России на Украину - Би-би-си] происходит. Стыд, вина, ужас. Я не знала, что делать", - рассказала еще одна участница демонстрации, женщина из России, представившаяся Аллой.

В Вашингтоне большая группа протестующих собралась у Белого дома. Такие же демонстрации прошли в столице Техаса, городе Остин, и на Нью-Йоркской Таймс-Сквер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Участница акции в Вашингтоне

"Мы здесь из-за вторжения на Украину. Теперь весь мир знает о полномасштабном вводе войск. Украинские города бомбили. Мы здесь, чтобы показать солидарность с народом Украины и поддержать его в борьбе за независимость, суверенитет их страны, чтобы дать отпор Путину", - сказала одна из участниц Нью-Йоркского митинга агентству Рейтер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в защиту Украины на Таймс-Сквер

Крупные демонстрации прошли в Италии. В Турине, как и в Лондоне, демонстранты собрались у российского посольства с яркими антивоенными плакатами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующая в Турине с инсталляцией, отсылающей к картине Пикассо "Герника"

Игроки клуба "Манчестер Юнайтед" перед матчем премьер-лиги с Уотфордом позировали с баннером, на котором было на нескольких языках написано слово "мир".

Крупные демонстрации прошли в Израиле - марш в поддержку Украины прошел в Тель-Авиве, на бульваре Ротшильд. По приблизительным подсчетам, для участия в акции собралось более 5 тысяч человек. Здесь некоторые протестующие, судя по фото, сожгли свои российские паспорта.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстранты в Токио

В Польше, которая в последние дни принимает украинских беженцев, акции прошли в нескольких городах. В Польшу въехало уже более 100 тыс. человек из районов российской военной операции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция в польском городе Сопот

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция в польском городе Сопот

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эйфелева башня в поддержку Украины подсвечена цветами украинского национального флага

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, И Даунинг-стрит, 10