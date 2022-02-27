Новая попытка переговоров не состоялась. Что известно о ситуации на Украине на данный момент

38 минут назад

Автор фото, Reuters

Вторая попытка Москвы и Киева сесть за стол переговоров, по всей видимости, снова заканчивается неудачей. Утром в Кремле заявили, что направили делегацию в белорусский Гомель. Украинские власти отреагировала несколькими заявлениями, согласно которым Киев готов к переговорам, но не на территории враждебно настроенного государства.

Переговоры, но не в Беларуси

Главной темой воскресенья пока стали переговоры в Гомеле, на которые приехала только российская делегация.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский", - объявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом Москва предупредила украинскую сторону, что "на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера", добавил он.

"Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - заявил в ответ пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

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Кроме того, вопросы у украинской стороны вызвало и место проведения переговоров, поскольку в Киеве Беларусь считают участником конфликта. Зеленский в утреннем видеообращении заявил, что переговоры должны пройти в стране, с "территории которой не летят ракеты".

"Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно скорее сесть за стол переговоров и сохранить жизни своих военных", - подчеркнул Никифоров.

К обмену публичными заявлениями подключился и президент Беларуси Александр Лукашенко, который неожиданно признал, что с юга Беларуси в начале конфликта "было 2-3 ракетных удара".

"Конфликт на Украине - цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", - пригрозил он.

Ночные бои

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Крадутся с автоматами на изготовку". Уличные бои в Харькове

В ночь на воскресенье российские военные вошли в Харьков, второй по численности населения город Украины.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил, что в городе "случился прорыв легкой техники врага" и призвал граждан не покидать бомбоубежища.

В соцсетях появилось видео, как российская военная техника входит в Харьков.

Ближе к утру в украинских каналах появилось видео с горящим российским "Тигром". На других видео из Харькова есть еще два горящих боевых автомобиля.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также подтвердила, что ночью в девятиэтажный дом попал ракетный снаряд. В результате погибла одна женщина, есть раненые.

Жесткий бой прошел ночью в городе Николаев, областном центре на юге Украины. На видео местной жительницы, разошедшемся в украинском "Телеграме", видны полуразрушенные дома, разбитая бронетехника, заваленная обломками и ветками мостовая. От места съемки до здания областной администрации - всего около километра.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рано утром объявил, что город остается под контролем украинской армии.

Ночью под контролем российских военных оказался город Новая Каховка в нескольких десятках километров от Херсона. Об этом сообщил телеканал "Украина 24" со ссылкой на мэра города Владимира Коваленко. Этот небольшой город является стратегически важным, так как он расположен на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.

"На сегодняшний день в самом городе войск РФ нет, они стоят на Каховской ГЭС и на главном сооружении Северо-Крымского канала", - цитирует мэра издание "Украинская правда".

Отключение от SWIFT: "Мы заставим Россию ответить"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ночь на воскресенье страны Запада официально объявили о частичном отключении России от SWIFT

Ночью на сайте Белого дома появилось официальное заявление лидеров Евросоюза, США, Великобритании и Канады о частичном отключении России от SWIFT.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы извещений SWIFT. Это обеспечит отсоединение этих банков от международной финансовой системы и подорвет их возможности работать на глобальном рынке", - говорится в заявлении.

"Во-вторых, мы обязуемся ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы для того, чтобы подорвать действенность наших санкций", - говорится далее в заявлении.

ЦБ днем в воскресенье сообщил, что вместо SWIFT платежи внутри России будут обрабатываться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) - это российский аналог SWIFT, который ЦБ разрабатывал с 2014 года, после аннексии Крыма и введения против России первых санкций.

Кроме того, подписавшие заявление руководители Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США обещают создать рабочую группу, которая будет отслеживать исполнение санкций, а также прекратить продажу "золотых виз" богатым россиянам, связанным с путинским режимом.