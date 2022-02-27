Вторжение России на Украину: итоги первых дней. Спецэфир Русской службы Би-би-си

15 минут назад

Российская армия ведет боевые действия. В Киеве перестрелки, в Николаеве в ночь на воскресенье был бой. Колонна российской техники прорвалась в Харьков, но ее часть была сожжена.

Страны Запада ввели серьезные санкции против России, включая заморозку резервов Центробанка и отключение ряда банков от SWIFT, Евросоюз закрыл небо для российских самолетов.

В Европе проходят массовые демонстрации протеста против российского вторжения. Российские граждане в ряде городов выходят на немногочисленные протесты и пишут открытые письма против войны.