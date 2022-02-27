Должен ли Запад помогать украинским партизанам, если до этого дойдет?

Гордон Корера

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

час назад

Автор фото, SERGEI SUPINSKY Подпись к фото, Многие западные комментаторы не устают повторять, что Россия явно не ожидала такого активного сопротивления и украинской армии, и ее народа. Но остается главный вопрос: сумеет ли Запад поддерживать сопротивление украинцев, если Россия их страну захватит

Несколько лет Соединенные Штаты и Великобритания учили украинских военных, как сопротивляться потенциальной российской агрессии. Сейчас, когда полномасштабное вторжение идет полным ходом, возникает вопрос: как далеко готовы пойти Вашинтон и Лондон в поддержке долгосрочного сопротивления украинцев.

Министерство обороны Украины призвало граждан готовить "коктейли Молотова", чтобы было чем встретить наступающие российские войска. Очевидно, что решимость сопротивляться российскому нашествию нарастает по всей стране.

Запад с большой осторожностью относится к идее непосредственного военного участия в конфликте, но открыто поставляет Украине вооружения, такие как, например, переносные противотанковые ракетные комплексы, весьма пригодившиеся в первые часы войны.

Кроме того, вот уже несколько лет как представители британских и американских спецслужб и разведки конфиденциально делятся знаниями и опытом со своими украинскими коллегами

Один из военных экспертов рассказал Би-би-си, что в этом случае речь идет о действиях, которые следует предпринимать в ходе так называемых нерегулярных военных действий.

Другими словами - в партизанской войне, подобно той, которую вели спецподразделения британской армии во Второй мировой войне.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Никто не думал, что мы так проведем выходные". В Днепре женщины делают коктейли Молотова

Еще один опыт тех времен - это так называемые схроны. В начале холодной войны на территории возможного вторжения советских танков в Западную Европу организовывались тайные склады оружия, которыми можно было бы воспользоваться в случае начала военных действий.

По словам одного человека, хорошо знакомого с ситуацией, это - классический пример действий времен Второй мировой. Не исключено, что часть эти планов уже была задействована для того, чтобы затормозить скорость продвижения российских войск.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Многие граждане Украины уже высказали готовность взять в руки оружие, чтобы отражать атаки российской армии

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Но сейчас и Вашингтон, и Лондон должны решить, как далеко они готовы зайти в помощи долгосрочному сопротивлению украинского населения, подобно тому, которое возникло после вторжения советских войск в Афганистан более сорока лет назад.

Тогда Запад поставлял вооружения и осуществлял подготовку афганских моджахедов, которые нападали на советских солдат небольшими группами из засад.

Британская разведка МИ-6 направляла своих сотрудников в Афганистан, где они работали непосредственно с полевыми командирами. ЦРУ поставляло огромное количество вооружений, включая и зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые сбивали российские военные самолеты.

Партизанская война длилась десять лет, но в конце концов Советскому Союзу пришлось уйти. За это время число погибших солдат и офицеров постоянно росло, что способствовало росту недовольства среди населения. Многие считают, что поражение в Афганистане ускорило развал СССР.

Западу также отлично известно, под какой удар он может себя подставить. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить относительно недавние события в Ираке и том же Афганистане.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Одно дело - помогать оружием регулярной армии, и совсем другое - вооружать гражданское сопротивление. Последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми

Некоторые отставные военные и бывшие сотрудники разведок открыто и очень убедительно говорят, что, если возникнет такая необходимость, следует поддерживать гражданское сопротивление на Украине.

И когда Борис Джонсон заявляет о необходимости повысить ставки для России и наглядно продемонстрировать ей, что вторжение успехом не увенчалось, не исключено, что он имеет в виду не только экономические последствия санкций, но и человеческие издержки, число жизней российских солдат, которыми придется за эту войну заплатить.

Однако ответ на вопрос:"Поддерживать или нет партизанские действия украинцев против российской армии" не является таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Не получится ли так, что мы в результате получим второй Афганистан? Есть несколько моментов, которые не позволяют дать однозначного ответа.

Во-первых, надо учесть стратегю России. Москва говорит, что не собирается оккупировать Украину, и не исключено, что это - правда.

Возможно, она понимает, что оккупация потребует больших издержек, и что гораздо проще будет просто посадить в Киеве покорное ей правительство. Хотя, конечно, события могут развиваться таким образом, что этот вариант не сработает.

Во-вторых, для успешного сопротивления требуется безопасный плацдарм. В 80-х годах прошлого века американцы и британцы использовали для этой цели Пакистан. Для Украины же такой базой теоретически может стать одна из пограничных с нею стран, которая является членом НАТО.

В этом случае риск будет заключаться в том, что Россия воспримет это как агрессию и не замедлит с ответом. Что приведет к неконтролируемому расширению конфликта.

Разумеется, события могут развиваться и по-другому, например, в том случае, если Россия решит разделить Украину на две части.

Автор фото, JASON REDMOND Подпись к фото, Молодой человек с плакатом: "НАТО, закрой небо над Украиной!" Если бы даже Североатлантический альянс решился на такой шаг, в перспективе он мог бы означать Третью мировую войну

Но даже в таком случае все не так просто.

В наше время стало гораздо сложнее держать что-либо в секрете или хотя бы действовать так, чтобы некоторые действия можно было бы с определенной долей успеха отрицать. Это было возможно 40 лет назад в Афганистане, но не в третьем десятилетии XXI века в Европе, где мобильные телефоны с камерами есть практически у каждого.

Не забывайте, что Россия и ее разведслужбы, в особенности ФСБ, тоже будут готовы.

Они уже намекнули, что у них составлены списки людей, которых следует обязательно поймать, или убить, потому что они как раз и могут организовать сопротивление. Чего, разумеется, с российской точки зрения, допустить никак нельзя.

В первые годы холодной войны ЦРУ и МИ-6 пытались поддерживать сопротивление в странах, оказавшихся за железным занавесом, в том числе и на Украине, и в Прибалтийских республиках, и в Албании, и все они закончились полным провалом. Москва сумела внедрить своих агентов в ряды сопротивления и прекрасно знала, что, где и когда происходит.

Все попытки США подготовить партизанские группы в Сирии в последнее десятилетие тоже успехом не увенчались.

Автор фото, ANATOLII STEPANOV Подпись к фото, Вторжение России в Украину началось сразу после того, как Путин признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Несмотря на то, что его ожидали, до конца в такое развитие событий верили немногие

Стратегия "поддержим сопротивление" может закончиться большой кровью и большим насилием, тем более, что Россия уже показала, как она может подавить подобные действия на примере Чечни. Это означает, что подобная помощь Запада недешево обойдется и русским, и украинцам.