Делегации России и Украины провели переговоры на белорусской границе

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Первый раунд переговоров России и Украины

Делегации России и Украины впервые встретились для переговоров о возможном прекращении огня, сообщили их представители. Они обсудили возможность проведения второго раунда переговоров, но конкретика пока неизвестна.

Как сообщил вечером в понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, основной целью переговоров было обсуждение прекращения огня на территории Украины и боевых действий.

"Переговоры тяжелые. Правда, уже без любых обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", - написал Подоляк в "Твиттере".

Член российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что были найдены некоторые общие точки для обсуждения.

"Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около 5 часов, мы подробно прошли по всем пунктам повестки и нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", - сказал Мединский (цитата по Интерфаксу).

Вероятно, Мединский уже сегодня доложит о переговорах президенту Владимиру Путину, сообщил позже предеставитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры стартовали около двух часов дня по московскому времени. Они начались с выступления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который пообещал, что всем участникам встречи будет гарантирована безопасность. "Это наша святая обязанность", - сказал он.

Следующий раунд переговоров, по словам Макея, может состояться "через пару дней".

Переговоры проходили в Гомельской области Беларуси недалеко от украинской границы в районе реки Припять. Точное их место не называется. Около 11:30 по московскому времени СМИ опубликовали видео прилета украинской делегации на вертолетах.

В состав российской делегации помимо Мединского вошли замглавы МИД Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В составе украинской делегации - министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Автор фото, Alexander Kryazhev/POOL/TASS Подпись к фото, Переговоры договорились провести в Гомельской области Беларуси недалеко от украинской границы в районе реки Припять

Перед началом переговоров президент Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, в котором заявил, что Украина обращается к ЕС с просьбой срочно принять ее в союз по новой специальной процедуре.

В офисе Зеленского называли ключевым вопросом переговоров с Россией прекращение огня и отвод войск с территории Украины.