Делегации России и Украины провели переговоры на белорусской границе
Делегации России и Украины впервые встретились для переговоров о возможном прекращении огня, сообщили их представители. Они обсудили возможность проведения второго раунда переговоров, но конкретика пока неизвестна.
Как сообщил вечером в понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, основной целью переговоров было обсуждение прекращения огня на территории Украины и боевых действий.
"Переговоры тяжелые. Правда, уже без любых обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", - написал Подоляк в "Твиттере".
Член российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что были найдены некоторые общие точки для обсуждения.
"Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около 5 часов, мы подробно прошли по всем пунктам повестки и нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", - сказал Мединский (цитата по Интерфаксу).
Вероятно, Мединский уже сегодня доложит о переговорах президенту Владимиру Путину, сообщил позже предеставитель Кремля Дмитрий Песков.
Переговоры стартовали около двух часов дня по московскому времени. Они начались с выступления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который пообещал, что всем участникам встречи будет гарантирована безопасность. "Это наша святая обязанность", - сказал он.
Следующий раунд переговоров, по словам Макея, может состояться "через пару дней".
Переговоры проходили в Гомельской области Беларуси недалеко от украинской границы в районе реки Припять. Точное их место не называется. Около 11:30 по московскому времени СМИ опубликовали видео прилета украинской делегации на вертолетах.
В состав российской делегации помимо Мединского вошли замглавы МИД Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.
В составе украинской делегации - министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Перед началом переговоров президент Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, в котором заявил, что Украина обращается к ЕС с просьбой срочно принять ее в союз по новой специальной процедуре.
В офисе Зеленского называли ключевым вопросом переговоров с Россией прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал анонсировать запросные позиции Москвы перед переговорами, они "должны идти в тишине", сказал он журналистам.