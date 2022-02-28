ЦИК Беларуси: 82% проголосовавших - за изменения в конституцию

36 минут назад

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Александр Лукашенко был основным инициатором поправок в конституцию

Согласно предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией Беларуси, за внесение поправок в конституцию страны проголосовало 82% принявших участие в референдуме (или 65% от внесенных в списки избирателей). Против - 10,07%.

Всего в голосовании за изменения в основной закон страны приняли участие почти 79% граждан Беларуси, сообщили в комиссии.

Из новой конституции исчезнет статус Беларуси как безъядерной и нейтральной страны, а также вернется ограничение президентских полномочий двумя сроками (без учета предыдущих сроков, занимаемым действующим лидером). В теории это позволит президенту Александру Лукашенко находиться у власти до 2035 года.

Представители международного сообщества, ранее не признавшие итоги президентских выборов 2020 года, еще до начала голосования по поправкам в конституцию подвергли сомнению результаты предстоящего референдума.

Основной день голосования прошел в воскресенье, 27 февраля. Третьего марта планируется заседание ЦИК, на котором будут подведены окончательные итоги референдума. Обновленная конституция вступит в силу через 10 дней после публикации ее итогов.

"Перемены, о которых так долго и много говорили, начались", - написал у себя в телеграм-канале член конституционной комиссии Юрий Воскресенский, активно продвигавший поправки в конституцию.

Ранее Центральная избирательная комиссия заявила, что не будет обнародовать имена членов участковых комиссий из-за опасений по поводу их безопасности: эксперты говорили, что такие меры в Беларуси были приняты впервые.

Глава ЦИК Игорь Карпенко отметил, что нарушений работы комиссий зафиксировано не было, а вот попытки помешать голосованию - были.

Откуда 82%?

Белорусские демократические силы во главе со Светланой Тихоновской призывали прийти на участки и сделать бюллетень недействительным, однако мало кто надеялся на честный подсчет голосов.

По данным правозащитного центра "Весна", в основной день референдума по Беларуси было задержано более 630 человек. Большинство из них - в Минске.

Пользователи соцсетей восприняли результаты голосования с иронией: "те же 82%, потому что влом копи паст менять (идет отсылка к президентским выборам 2020 года, где Лукашенко набрал 80% голосов)", - пишет один из комментаторов.

"Вчера думал что научились рисовать красиво, но нет, все так же "единогласно" голосуем", - написал другой пользователь.