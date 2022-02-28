Верховный суд России окончательно ликвидировал "Мемориал"*

26 минут назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Верховный суд России окончательно ликвидировал историко-просветительское общество "Международный Мемориал" (организация ранее была признана "иностранным агентом") по иску Генпрокуратуры.

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу правозащитников на решение, принятое в первой инстанции 28 декабря 2021 года, а также отказалась исполнить требование ЕСПЧ приостановить рассмотрение этого дела до вынесения постановления ЕСПЧ по жалобе на закон об "иностранных агентах".

Отказались судьи Верховного суда и выслушать свидетелей, которые были готовы рассказать об общественной значимости деятельности "Мемориала".

Претензии прокуратуры сводились к случаям отсутствия маркировки статуса "иноагента" в материалах "Мемориала" - в то время, когда четких требований к тексту маркировки не было.

Кроме того, организацию обвиняли в дискредитации органов государственной власти и создании "лживого образа СССР как террористического государства".

"Сначала вы закрываете архивы и доступ к правдивой информации. Потом следует переписывание истории, из которой вырываются болезненные куски и вставляются ложные комплиментарные, а честные организации и люди называются иностранными агентами", - сказала в суде адвокат Мария Эйсмонт.

Ликвидация "Мемориала" "подпитает силы, которые забывают обо всем негативном", заявил в суде адвокат Генри Резник.

"Одна победа в Великой Отечественной войне не должна закрывать страшные события в жизни страны. Если о них забыть, то государство может скатиться во второе издание Советского Союза", - считает Резник.

Исполнительный директор НКО Елена Жемкова заявила, что общество "Международный "Мемориал" снова подало "заявление о принятии решения ЕСПЧ во внимание, чтобы исполнение вступившего в силу решения суда было приостановлено".

При этом она пояснила, что "Мемориал" в соответствии с законодательством начинает процедуру ликвидации общества.

После апелляционной инстанции решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

В чем генпрокуратура обвиняла "Мемориал"

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В ноябре 2021 года стало известно, что прокуратура подала иски о ликвидации двух структур "Мемориала". Один - о ликвидации международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" - генпрокуратура подала в Верховный суд.

Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", который является членом международного "Мемориала", но имеет отдельное юрлицо. Этот иск прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд (там процесс продолжится 29 декабря).

Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушениями "Мемориалом" российских законов.

В иске к международному "Мемориалу" перечислялись нарушения при маркировке сообщений в соцсетях по закону об "иноагентах", всего - 20 административных нарушений (в основном за 2019 год), общая сумма штрафов за них составляет 4,5 млн рублей.

Сама организация отмечает, что моментально исправляла выявленные нарушения, а процент непромаркированных материалов был ничтожно мал.

Кроме того, в иске Генпрокуратуры утверждалось, что международный "Мемориал" отсутствием маркировки своих публикаций нарушал Европейскую конвенцию по правам человека и конвенции ООН - в частности, статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как считает защита, эти международные документы писались для того, чтобы их соблюдали государства. А значит, общественная организация - или отдельный человек - никак не могут их нарушить.

Первым председателем был Андрей Сахаров

"Мемориал" был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи.

Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора.

Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

"Мемориал" издавал книги об истории репрессий, пытался добиться постоянного доступа к архивам. Например, организация судилась с генпрокуратурой по поводу имен прокуроров, которые в сталинские времена входили в состав "троек" и выносили смертные приговоры. Прокуратура категорически отказывается предоставлять такие данные.

Параллельно с работой над сбором информации о репрессированных "Мемориал" стал заниматься правозащитной деятельностью, в числе прочего - пересчетом и поддержкой политических заключенных в России. Власти России при этом настаивают, что политических заключенных в стране нет вообще.

В 2001 году "Мемориал" запустил интернет-СМИ "Кавказский узел" (внесен в России в реестр СМИ-иностранных агентов), который стал одним из главных независимых ресурсов о политических и социальных проблемах Кавказа.