ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 20%. Зачем это нужно?

38 минут назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

Утром 28 февраля курс рубля обвалился до новых исторических минимумов. Это произошло на фоне санкций, объявленных США и ЕС накануне. Для поддержки рубля ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20%, а минфин обязал экспортеров менять на рубли 80% валютной выручки.

После открытия Московской биржи курс рубля резко обвалился: доллар поднимался до 117,8 рубля, евро достигал - 132,9 рублей. К 13:00 мск доллар снизился до 100 рублей, а евро - до 111.

В приложениях российских банков курс меняется стремительно, то повышаясь, то понижаясь. По состоянию на 13:00, в банке "Тинькофф" доллар можно было купить за 117,7 рублей, а евро - за 131,6 рублей.

В Альфа-банке курс покупки доллара составлял 102 рублей, а евро - 113 рубля. В Райффазенбанке курс покупки доллара составил 105 рублей, а евро - 117,4 рублей.

В ВТБ доллар можно было купить за 113,8 рублей, а евро - 120,7. В "Сбере" пока один из самых низких курсов: 101,5 рублей за доллар, 113,3 - за евро.

27 февраля США и ЕС заявили, что собираются отключить от SWIFT некоторые российские банки, а также заблокировать международные резервы ЦБ - это валюта и другие высоколиквидные активы, которые регулятор частично хранит на счетах в других центральных банках. В экстренных ситуациях (таких, как сейчас) ЦБ продает валюту для стабилизации курса рубля.

По последним данным, объем международных резервов составлял 643,2 млрд долларов (32,2% - в евро, 16,4% - в долларах).

Обвал рубля подстегнул панику на рынке. Это случилось после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на Донбассе. Многие пошли снимать валюту со счетов, а в крупных городах началась настоящая "охота" за валютой в банкоматах: люди ищут банкоматы, где остаются доллары и евро, и пытаются снять деньги. Объем наличных в обращении в РФ за пятницу вырос на рекордные 1,4 трлн рублей, заявили в ЦБ в понедельник.

ЦБ и Минфин приняли "пожарные меры" для стабилизации курса рубля. Помогут ли они и к чему приведут?

Какими будут ставки по кредитам и вкладам?

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Чтобы охладить рынок, ограничить панический спрос на валюту и стабилизировать курс рубля, ЦБ принял решение о проведении валютных интервенций и резко повысил ключевую ставку - с 9,5% до 20% годовых.

До сегодняшнего дня рекордом были 17% - такую ключевую ставку ЦБ установил в 2014 году на фоне санкций и геополитических рисков из-за военного конфликта на Востоке Украины. Тогда ЦБ тоже резко повысил ставку за один день, чтобы предотвратить падение рубля и существенный рост инфляции.

Сейчас российская экономика оказалась в похожей ситуации, но санкции - более жесткие.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - заявили в ЦБ.

Аналитики отмечают, что решение ЦБ было предсказуемо и в целом его поддерживают. Эта мера необходима для того, что вкладчики перестали выносить валюту из банков и чтобы хотя бы часть из них задумалась о том, чтобы остаться в рубле, говорит макроаналитик "Райффайзебанка" Станислав Мурашов.

Повышение ключевой ставки ожидаемо приведет к повышению ставок по кредитам и вкладам. Гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов полагает, что это повышение произойдет очень быстро. По кредитам - с увеличением на 10 процентных пунктов, по вкладам же будет более консервативный рост, говорит аналитик.

Такие меры приведут к ограничению кредитования и помогут в среднесрочной перспективе сдержать повышение инфляции, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. "У денежно-кредитной политики есть определенный лаг. Это сработает, но скорее в следующем году, чем сейчас", - полагает экономист.

Эксперты на рынке недвижимости отмечают, что повышение ключевой ставки до такого уровня ставит крест на ипотечном кредитовании на вторичном рынке жилья. "Для массового покупателя такие ипотечные ставки станут заградительными. Для рынка жилья текущая ставка - крест на ипотечном кредитовании, если не будет никаких "подпорок" со стороны государства", - сказал "Знаку" глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Днем 28 февраля четыре банка - "Сбер", ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк заявили, что не будут менять ставки по уже выданным кредитам, в том числе ипотечным.

К чему приведут внешнеторговые ограничения?

Российский минфин для стабилизации курса рубля обязал экспортеров менять на рубли 80% валютной выручки. Эти средства будут основным источником поддержки рубля.

До 2020 года экспортеры и так были обязаны перечислять выручку на счета в российских банках. Потом валютное законодательство начали менять: в июне 2020 года минфин предложил поэтапно отменить обязательную репатриацию валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортеров.

"Решение минфина по поводу валютной выручки экспортеров - это пожарная мера", - говорит бывший замминистра экономического развития России Алексей Ведев.

Он полагает, что эффект от этой меры сейчас оценивать преждевременно. "Геополитическая ситуация как-то должна хотя бы уравновеситься, и, наверное, финансовая конфигурация будет несколько иной", - говорит Ведев.

Удастся ли ЦБ сдержать цены?

Колебания курса рубля и внешнеторговые ограничения провоцируют существенный рост цен на импортные товары, что приведет к инфляции. Первыми подорожают электроника, автомобили, авиабилеты и зарубежный туризм, прогнозирует Алексей Девятов. Рост будет быстрым и сильным, полагает экономист.

Скорее всего, к концу года инфляция будет двузначная, прогнозирует Станислав Мурашов.

Инфляция в России ускорялась еще до вторжения в Украину - в основном на фоне коронавирусных ограничений. Чтобы побороть инфляцию, в марте прошлого года ЦБ начал повышать ставку - тогда она была на уровне 4,25% годовых.

По данным Росстата, к 4 февраля 2022 года уровень инфляция вырос до 8,8%. Это максимальное значение с 2015 года. Тогда она составляла 12,9%. Больше всего подорожали продукты. За год хлеб в российских магазинах подорожал примерно на 10%, рыба и морепродукты - на 11%, курица - на 22%. В январе значительно выросли цены и на стройматериалы - на 23% к январю прошлого года.