Насколько реальна эта угроза? Как Запад реагирует на приказ Путина привести ядерные силы в режим особого несения дежурства

час назад

Автор фото, TASS

Президент Путин приказал привести российские силы сдерживания в режим особого несения дежурства. В эти силы входит, в том числе, ядерное оружие. Как на этот шаг российского лидера реагирует Запад?

Заявление Путина о том, что он приводит российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности - это попытка отвлечь людей от происходящего на Украине, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Уоллес считает, что заявление Путина не означает, что Россия намерена применить ядерное оружие, скорее это желание напомнить миру, что у него есть сдерживающий фактор в ситуации, когда вторжение на Украину пошло не по плану, столкнувшись с сильным сопротивлением.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мы не видим в этой фразе чего-либо, что говорит об изменении позиции России в ядерной сфере, заявил Бен Уоллес

Выступая в понедельник в программе BBC Breakfast, Уоллес заявил, что понимает тревогу людей из-за слов Путина, и рассказал, что даже его 12-летний сын позвонил ему с вопросом о том, насколько реальна ядерная угроза

"Мы не видим в этой фразе чего-либо, что говорит об изменении позиции России в ядерной сфере. Путин выложил это на стол просто для того, чтобы напомнить людям, что у него есть сдерживающий фактор. Ядерное сдерживание Великобритании обеспечивает нашу безопасность, и поэтому я хотел бы сказать родителям по всей стране, что мы не будем делать ничего, что могло бы привести к эскалации в этой области", - заявил Бен Уоллес.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил что ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом.

Ранее Путин уже рассматривал потенциальную возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае вооруженного противостояния со стороны западных стран.

Российский президент рассказал об этом в 2015 году в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину". Фильм был приурочен к первой годовщине российской аннексии Крыма.

"Мы готовы были это сделать [привести в боевую готовность ядерные силы]. Я же разговаривал с [западными] коллегами и говорил им, что это [Крым] наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не можем их бросить", - рассказывал Путин.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера предполагает, что цель Путина, вероятно, состоит также в том, чтобы попытаться сдержать поддержку Украины со стороны НАТО, вызвав опасения по поводу того, как далеко он готов зайти, и создав неопределенность в том, какую поддержку Украине он посчитает чрезмерной.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сгоревшая военная машина на въезде в Николаевку Донецкой области

Как пишет американская газета Wall Street Journal, ядерная угроза Путина прозвучала, когда большая часть мира объявила его международным изгоем.

Российский президент вошел в число немногих лидеров, на которых распространяются персональные санкции. В этот "клуб" входят президент Сирии Башар Асад, глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Газета цитирует высокопоставленного представителя министерства обороны США, который назвал заявление Владимира Путина опасным из-за возможных ошибках в расчетах.

Кроме того, чиновник минобороны считает, что реакция Путина с упоминанием ядерного оружия является чрезмерной, так как НАТО никогда не угрожало России, также как и Украина, которая в 1994 году, через три года после распада Советского Союза, согласилась отказаться от примерно 1 800 единиц ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.

"Честно говоря, я нервничаю", - признался в интервью британской газете Guardian один из ведущих мировых экспертов по ядерным силам России Павел Подвиг после объявления Путиным особого режима боевого дежурства сил сдерживания.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Российский бронетранспортер в Донецкой области

По словам Подвига, аналитика из Женевы, где он руководит исследовательским проектом, это сделано впервые, по крайней мере, после окончания холодной войны, а возможно, и за более долгое время.

"В последнее время Кремль действует не очень рационально, так что это нехороший знак", - считает Подвиг.

Ядерные сигналы Путина предназначены для удерживания США и их союзников от дальнейшей помощи Украине и экономических санкций в отношении России, которые он может рассматривать как экзистенциальную угрозу, считают эксперты, опрошенные газетой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В выходные по всей Европе прошли многочисленные митинги с требованием остановить войну на Украине

Но эскалация также может иметь собственный импульс, и, поскольку у лидеров других ядерных держав будет всего несколько минут, чтобы принять решение, если они посчитают, что их страны подверглись нападению, то США и их союзникам придется действовать чрезвычайно осторожно.

Задача НАТО сейчас, считают опрошенные газетой эксперты, состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину, одновременно давая понять, что у российского лидера все еще есть выход из кризиса.

Среди наблюдателей за Россией и экспертов по ядерному оружию нет сомнений в том, что склонность Путина размахивать ядерным арсеналом России свидетельствуют о его слабости и неуверенности в себе.