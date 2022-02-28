Украина подала заявку на немедленное вступление в Евросоюз. Что ЕС ответил Киеву?
Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении к ЕС по специальной процедуре. Об этом сообщил в понедельник в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Лидеры Евросоюза могут обсудить возможность принятия Украины уже сегодня, чтобы использовать ее членство в ЕС как козырь в переговорах с Россией. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник.
"Что касается заявки, я думаю, важно не забегать вперед. Очевидно, что согласие еще не получено, но украинский вопрос - это то, что сейчас волнует лидеров," - цитирует агентство неназванного чиновника.
В понедельник вечером председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.
Ранее Зеленский говорил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.
Аналогичное заявление сделала в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, Украина является "частью европейского дома", но процесс вступление какой бы то ни было страны в ЕС не может случиться даже за несколько месяцев.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался еще более однозначно: "Взаимодействие между ЕС и Украиной может быть более интенсивным, чем сейчас, однако вопрос о полном членстве сегодня не идет".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии в блок Украины.
В то же время на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда предлагал немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз.
"Польша выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве - начаться сразу после этого", - написал Дуда в "твиттере".
Анджей Дуда также считает, что ЕС должен предоставить Киеву средства на восстановление разрушенной украинской инфраструктуры.