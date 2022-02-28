Украина подала заявку на немедленное вступление в Евросоюз. Что ЕС ответил Киеву?

28 февраля 2022, 18:10 GMT Обновлено час назад

Автор фото, УНИАН Подпись к фото, Заявка на вступление в ЕС направлена президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чья страна председательствует в Совете ЕС, а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Урсуле фон дер Ляйен

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении к ЕС по специальной процедуре. Об этом сообщил в понедельник в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры Евросоюза могут обсудить возможность принятия Украины уже сегодня, чтобы использовать ее членство в ЕС как козырь в переговорах с Россией. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник.

"Что касается заявки, я думаю, важно не забегать вперед. Очевидно, что согласие еще не получено, но украинский вопрос - это то, что сейчас волнует лидеров," - цитирует агентство неназванного чиновника.

В понедельник вечером председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.

Автор фото, УНИАН Подпись к фото, "Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе", - сказано в заявке Украины.

Ранее Зеленский говорил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.

Аналогичное заявление сделала в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, Украина является "частью европейского дома", но процесс вступление какой бы то ни было страны в ЕС не может случиться даже за несколько месяцев.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался еще более однозначно: "Взаимодействие между ЕС и Украиной может быть более интенсивным, чем сейчас, однако вопрос о полном членстве сегодня не идет".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии в блок Украины.

В то же время на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда предлагал немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз.

"Польша выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве - начаться сразу после этого", - написал Дуда в "твиттере".