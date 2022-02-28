Пятый день вторжения: на Украине растет число жертв, Киев просит о приеме в ЕС, российский спорт убирают с международной арены

28 февраля 2022, 21:15 GMT Обновлено час назад

Автор фото, УНИАН Подпись к фото, Владимир Зеленский надеется на вступление в ЕС по ускоренной программе

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении к ЕС в рамках специальной процедуры. Об этом сообщил в понедельник в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры Евросоюза могут обсудить возможность принятия Украины в ближайшее время, чтобы использовать ее членство в ЕС как козырь в переговорах с Россией.

В понедельник вечером председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встречаются с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.

Ранее Зеленский говорил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала тогда, что вступление в Евросоюз требует глубоких преобразований, провести которые за несколько месяцев нереально.

А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался еще более однозначно: "Взаимодействие между ЕС и Украиной может быть более интенсивным, чем сейчас, однако вопрос о полном членстве сегодня не стоит".

Это мнение разделяют не все в Евросоюзе: на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда предлагал немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Россия-Украина: переговоры тяжелые, но уже без ультиматумов

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Делегации России и Украины, встретившиеся на нейтральной территории в Гомельской области Беларуси, провели первые переговоры о возможном прекращении огня.

В состав российской делегации, помимо Мединского, вошли замглавы МИД Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую сторону представляют министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры стартовали около двух часов дня по московскому времени. Они начались с выступления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который пообещал, что всем участникам встречи будет гарантирована безопасность.

В офисе Зеленского называли ключевым вопросом переговоров с Россией прекращение огня и отвод войск с территории Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть ключевые условия Москвы.

"Переговоры тяжелые. Правда, уже без любых обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", - написал в конце дня в "Твиттере" Михаил Подоляк.

В свою очередь Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что были найдены некоторые общие точки для обсуждения.

Ожидается, что после консультаций со своим руководством делегации проведут очередной раунд переговоров.

И снова санкции

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Евросоюз включил в санкционные списки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководителя "Роснефти" Игоря Сечина, владельца Mail.ru Group и "Мегафона" Алишера Усманова, совладельцев "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Петра Авена, владельца инвестиционной Volga Group Геннадия Тимченко и виолончелиста Сергея Ролдугина.

В санкционные списки также включили сотрудников российских государственных СМИ и провластных публицистов - Захара Прилепина, Аркадия Мамонтова, Антона Красовского, Романа Бабаяна, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна.

Соединенные Штаты объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон-грата.

Глава британского МИД Лиз Трасс анонсировала новые санкции против российских компаний и финансового сектора. Она собирается добиваться запрета для "Сбера" на проведение транзакций в фунтах, а также полной заморозки британских активов "Открытия", "Совкомбанка" и ВЭБ.

Российским компаниям также будет закрыт доступ к рынкам капитала в Британии. Будет введен запрет на экспорт товаров в Россию для ряда отраслей, в том числе электроники, морского и навигационного оборудования.

Предполагается расширить санкции против семей олигархов, их сотрудников и тех, кто помогает им. А министр транспорта Британии Грант Шэппс попросил все британские порты отказывать в доступе любым судам, идущим под российским флагом, зарегистрированным в России, принадлежащим российским компаниями или управляемым ими.

Правительство традиционно нейтральной Швейцарии объявило, что страна присоединится к санкциям, введенным в отношении России со стороны Евросоюза и окажет Украине гуманитарную помощь.

Более ста погибших, более полумиллиона беженцев

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Количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российского вторжения растет с каждым днем. По данным ООН, за прошедшие пять дней погибли по меньшей мере 102 мирных жителя, в том числе семеро детей, однако как отмечает Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, реальное число жертв может быть куда выше.

По данным самих украинских властей, за пять дней с начала вторжения было убито более 350 человек, в том числе 16 детей, и ранено 2040 человек, из них 45 детей.

Независимо подтвердить точное количество жертв сейчас не представляется возможным, как это обычно бывает во время крупных военных конфликтов.

Свыше полумиллиона человек, по сведениям ООН, покинули Украину, причем более половины из них бежали в Польшу.

Российское посольство возложило вину за гибель мирного населения на украинских военных, заявив, что Россия проводит на Украине "спецоперацию", которая нацелена исключительно на военные объекты и подразделения.

У Путина отнимут Олимпийский орден, для России закрывают международный спорт

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за войны на Украине, в том числе от чемпионата мира 2022 года.

УЕФА прекращает сотрудничество с российским "Газпромом" - одним из своих главных спонсоров.

На следующий день после вторжения России в Украину, 25 февраля, Россия уже лишилась права на проведение финала футбольной Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, в понедельник Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям запретить участие в организованных ими соревнованиях российским и белорусским спортсменам.

Более того, исполком Международного олимпийского комитета принял решение отобрать олимпийские награды у всех представителей властей, занимающих ответственные должности в российском правительстве или напрямую связанных с государственной властью, в том числе - и у Владимира Путина, получившего Олимпийский орден в 2001 году.