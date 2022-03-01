Россия выплатит 5 млрд рублей ветеранам войны на Украине. Минобороны срочно написало новый закон

Анна Пушкарская

Би-би-си

18 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В законопроекте статусом ветеранов предлагается наделить участников боевых действий на территории Украины и отколовшихся от нее республик с 24 февраля (на фото российская войсковая колонна под Донецком 24 февраля)

Минобороны в 2022 году предлагает потратить 5,01 млрд рублей из федерального бюджета на выплаты участникам "специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года". Они получат статус ветеранов боевых действий и выплаты в соответствии с поправками к закону "О ветеранах", проект которых опубликован 28 февраля.

Проект поправок в закон "О ветеранах" подготовило Главное военно-политическое управление вооруженных сил минобороны РФ. Закон содержит перечень "государcтв, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан РФ". Теперь в нем появится новая позиция "Специальная военная операция на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года". Ее участники получат статус ветеранов и право на "меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе"

На эти цели минобороны предлагает потратить в 2022 году 5,01 млрд. рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту

Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы.

В законе "О ветеранах" перечислены войны и боевые действия с участием СССР и России начиная от Гражданской войны в России 1918-1922 годов.

Законопроект о статусе ветеранов боев на Украине опубликован 28 февраля - уже на пятый день после их начала, а сумма годовых выплат пятикратно превышает предусмотренную последней внесенной в закон позицией "Выполнение специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики: с 30 сентября 2015 года". Но тогда правительство внесло поправку в Госдуму не так стремительно - почти через год после начала операции - в мае 2016 года. Выплаты ветеранам боевых действий в Сирии в том же году предполагались в размере 967,8 млн.

Минобороны отмечает, что решение о проведении операции на Украине принято 24 февраля президентом "с санкции Совета Федерации" от 22 февраля. Какой правовой акт послужил основанием для пополнения ветеранского корпуса России, минобороны в документах законопроекта не указало. В случае с Сирией таким основанием было постановление Совета Федерации об использовании вооруженных сил РФ за ее пределами, принятое в 2015 году в день ввода войск в Сирию. Однако последнее аналогичное постановление Совет Федерации принял 22 февраля - за два дня до решения президента ввести войска на территорию Украины. Оба постановления (2015 и 2022 года) приняты по обращениям Путина, но ни в одном из них не указано, в какое государство и в связи с чем сенаторы разрешают отправлять военных. При этом текста и реквизитов принятого 24 февраля решения Путина, на которое ссылается минобороны, в открытом доступе нет.