Взрыв в центре Харькова. Главное о войне и ее последствиях к утру вторника

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Подбитая украинская военная техника в Харькове

В центре Харькова произошел мощный взрыв, российские военные блокировали город Херсон, Япония утвердила санкции против президента России, Disney и Warner Bros. приостанавливает премьеры фильмов в России из-за гуманитарного кризиса - эти и другие события в утреннем обзоре Би-би-си.

Взрыв в Харькове

Украинские и западные СМИ сообщают, что на центральной площади Харькова у здания областной администрации произошел мощный взрыв. Агентство УНИАН публикует видео, в соцсетях также появились фото, предположительно показывающие последствия взрыва (см. подробнее онлайн-трансляцию Би-би-си).

До этого поступали сообщения о воздушной тревоге в Харькове.

Шесть человек получили ранения в результате обстрела, один из них ребенок, заявили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Автор фото, ТСН.ua/Telegram Подпись к фото, Скриншот видео, опубликованного телеграм-каналом ТСН.ua

Власти в Харькове утверждают, что в здание администрации и жилые кварталы попали российские ракеты, пишет агентство Рейтер. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил об использовании систем "Град" и крылатых ракет, назвав это военным преступлением. Минобороны России не комментировало эту ситацию.

Военная обстановка

Утром во вторник воздушная тревога также объявлялась в Киеве, Виннице и Черкассах, сообщал УНИАН.

Ночью украинские военные заявляли, что "по всем направлениям" подразделения вооруженных сил при поддержке артиллерии и ударных беспилотников "Байрактар" удерживают "определенные рубежи", а противник "не добился успеха ни на одном из направлений".

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Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в районе Херсона - областного центра вблизи места впадения Днепра в Черное море. Позже мэр города Игорь Колыхаев заявил о блокировке города российскими военными. По его данным, они установили блокпосты.

"Город фактически окружен, со всех сторон много российских военных, военной техники, они устанавливают блокпосты на выездах", - рассказала в эфире телеканала "Украина 24" находящаяся в Херсоне журналистка Алена Панина.

Мэр призвал жителей не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и "не провоцировать противника на конфликты". Минобороны России еще в воскресенье, 27 февраля, сообщало о полной блокировке Херсона и Бердянска.

Накануне наиболее сильные обстрелы, по данным украинских властей, были в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал о жертвах среди мирного населения. Власти России заявляют, что целями ракетных ударов становится только военная инфраструктура. Они отрицают нанесение ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Женщине ноги оторвало": последствия взрывов в Харькове

Тем временем американская компания Maxar Technologies опубликовало фото военной колонны. Она утверждает, что это российские военные движутся в сторону Киева. Длину колонны компания оценила более чем в 60 км. Минобороны России пока не прокомментировало это утверждение.

Автор фото, Maxar Technologies Подпись к фото, Один из спутниковых снимков Maxar Technologies

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении заявил, что Украина не получила желаемого результата от переговоров с Россией, которые прошли накануне в Беларуси.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты - чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский. Он также призвал закрыть для России доступ во все аэропортыы мира и обвинил Москву в бомбардировках городов в момент переговоров, пишет Рейтер.

Сразу после пятичасовых переговоров представители Украины и России сообщили, что в ближайшие дни на польско-белорусской границе должен пройти второй раунд после консультаций в Киеве и Москве.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан накануне вечером заявил, что "принял решение как можно скорее приступить к расследованию ситуации в Украине". По его словам, после предварительного изучения вопроса он пришел к выводу о наличии разумных оснований для начала расследования предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности.

"Я уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик", - добавил Хан.

Японские санкции против Путина

Тем временем Япония присоединилась к западным странам, которые ввели санкции лично против президента России Владимира Путина.

Персональные санкции вводятся против Путина, главы МИД России Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника генштаба Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. В утвержденный правительством список также попали 49 организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, "Сухой", "МиГ", "Ростех" и российский ЦБ, который после включения в американский и европейский санкционные списки был вынужден повысить ключевую ставку до рекордных 20%.

Накануне санкционные списки пополнил ЕС, включив в них 26 россиян, в том числе пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и большую группу миллиардеров: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и Александра Пономаренко. Под европейскими санкциями оказались руководители "Роснефти" и "Транснефти" Игорь Сечин и Николай Токарев, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Пономаренко во вторник заявил, что из-за санкций покидает пост главы совета директоров аэропорта Шереметьево. В своем заявлении он назвал происходящее "международным кризисом" и выразил надежду на его "скорейшее разрешение".

Утром во вторник стало известно, что американская платежная система Mastercard заблокировала доступ "многих финансовых организаций" из России из-за санкций за нападение на Украину.

"Вторжение российских вооруженных сил за последнюю неделю было разрушительным для народа Украины. Наши мысли продолжают оставаться с теми, кто пострадал, - говорится в заявлении Mastercard. - Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью выполнять наши обязательства по соблюдению [предусмотренных санкциями] требований".

Кто именно может оказаться отключенным от Mastercard в России, пока неясно.

Рубль обвалился на санкциях против российских властей, многократно обновляя исторические максимумы в понедельник. Во вторник доллар и евро росли умеренно. По итогам первых минут торгов курс доллара составил 96 рубля, евро подорожал до 108 рублей. Затем рубль начал укрепляться.

Торги акциями не проводятся второй день подряд.

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Россия без иномарок

К санкциям за вторжение присоединились и крупнейшие автопроизводители.

Американская корпорация General Motors, которая производит автомобили марки Cadillac и Chevrolet, приостанавливает поставки автомобилей в Россию.

Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson также приостанавливают бизнес в России.

Ранее стало известно, что Volkswagen, борющийся с Toyota за первое место по числу произведенных автомобилей в мире, также прекращает работать с Россией. Российское представительство автоконцерна накануне подтвердило приостановку отгрузок уже находящихся в России машин местным дилерам. Сведений об ограничении поставок из-за рубежа не поступало, подчеркнули в представительстве.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил свою деятельность в России, сообщает агентство Блумберг.

И без Голливуда

Свое отношение к войне выразили и крупнейшие киностудии мира.

Сначала компания Disney сообщила, что приостанавливает показ фильмов в России, в том числе мультфильма "Я краснею" от студии Pixar. "Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис", - объяснила свое решения компания.

Вслед за ней о приостановке выпуска фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России "в свете гуманитарного кризиса на Украине" заявила компания Warner Bros.

Премьера "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли планировалась в России 2 марта, то есть решение было принято буквально за день до нее.

Sony Pictures также приостанавливает премьеры своих фильмов в России, в том числе "Морбиуса" с Джаредом Лето, который ожидался в прокате в конце марта.

Стриминговый сервис Netflix в свою очередь отказался транслировать 20 российских телеканалов. Такое требование с 1 марта распространяется на него как участника реестра аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора. А компания Google заявила о немедленной блокировке в YouTube всех связанных с российским телеканалом RT и агентством Sputnik каналов.

Не будет и международных игр с участием российских футболистов - накануне стало известно, что сборная России по футболу исключена из числа участников стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022. Это следует из решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборной и российских клубов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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Международный союз конькобежцев (ISU) во вторник запретил российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира.

"Совет ISU подтверждает свою солидарность со всеми, кто пострадал от конфликта в Украине, - говорится в заявлении организации. - Наши мысли со всем украинским народом и страной. Совет ISU подтверждает свою полную солидарность с членами ISU на Украине, Федерацией конькобежного спорта Украины и Федерацией фигурного катания Украины. Совет ISU оценит возможности для оказания оперативной гуманитарной помощи своим украинским членам ISU".