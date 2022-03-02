Новые боевые действия на Украине. Главное к утру среды

23 минуты назад

Автор фото, dsns.gov.ua Подпись к фото, Здание областной администрации на площади Свободы в Харькове

Президент США закрыл небо для российских авиакомпаний, но при этом снова заявил, что американские войска не будут воевать в Украине, хотя готовы защитить союзников по НАТО в Европе. Россию покидают Apple, Ford, ExxonMobil и Boeing. Минобороны России заявляет о "массированном авиационном ударе по военной инфраструктуре Украины" и взятии Херсона. Эти и другие события - в утреннем обзоре Би-би-си.

Военная обстановка

Сообщается, что российские войска заняли Херсон. Представитель городского совета сообщил Би-би-си, что в ходе боев за город с украинской стороны есть жертвы, в том числе среди мирных жителей.

Минобороны России заявило: "Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон".

В Харькове был нанесен удар по зданию областного управления полиции, утверждает УНИАН, публикуя видео последствий взрыва, размещенное советником главы МВД Украины Антоном Геращенко. По данным агентства, ночью в городе детонировали снаряды на танковом заводе. Минобороны России не подтверждает и не опровергает сообщения об этом. Ранее российские военные заявляли, что их целями становятся только объекты военной инфраструктуры.

Поступают сообщения о боевых действиях в других городах Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) утверждает, что обстрелу подвергся Житомир, есть жертвы. Би-би-си не может независимо проверить эту информацию и данные о жертвах.

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Накануне мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео попадания снаряда в телевышку. По его словам, повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, питающая башню. Минобороны России заявляло, что нанесет удары "в целях пресечения информационных атак против России" по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Министр культуры Украины заявил, что пострадавших от взрыва нет.

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Минобороны России утром в среду заявило, что был нанесен "удар высокоточным оружием в городе Киев". "Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено", - утверждает представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Кроме того, "нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины", "поражено 67 объектов", следует из утренней сводки российских военных.

В ДНР утром в среду заявили, что Мариуполь заблокирован бойцами этой самопровозглашенной республики, чью независимость свои указом признал президент России Владимир Путин. Накануне представитель министерства обороны России заявил, что силы ДНР вышли на границу Донецкой области, соединившись с частями российской армии, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Си-эн-эн и агентству Рейтер заявил, что для продолжения переговоров с Россией нужно "прекратить бомбить людей". Российские СМИ со ссылкой на свои источники во вторник сообщали, что второй раунд переговоров может пройти в среду. В среду источник Интерфакса заявил, что это маловероятно: "Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время". "Более реалистичные сроки - ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра", - добавил собеседник агентства.

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Россия без Apple

Компания Apple приостановила все продажи в России, а также решила ограничить работу Apple Pay и других сервисов на российской территории.

"Мы поставили продажу всех продуктов в России на паузу", - заявил представитель компании, уточнив, что поставки были прекращены еще на прошлой неделе.

"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия, - говорится в заявлении Apple. - Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом беженцев и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе".

Исход компаний

Сбербанк уходит с европейского рынка. "Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений", - говорится в сообщении банка. "Северсталь" попавшего под санкции Алексея Мордашова полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет "Коммерсант".

Американский автопроизводитель Ford вслед за немецкой BMW и другими крупнейшими компаниями объявил о приостановке деятельности в России. "Как часть мирового сообщества Ford глубоко обеспокоен вторжением в Украину и связанными с этим угрозами миру и стабильности. Ситуация заставила нас пересмотреть наши операции в России", - говорится в заявлении.

Американская компания ExxonMobil сообщила, что выходит из проекта "Сахалин-1", в котором она выступает оператором, и отказывается далее инвестировать в Россию. "В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1", - говорится в сообщении компании.

Universal Pictures последней из крупных голливудских киностудий приостановила показы в России "в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Украине" - до нее были Disney, Warner Bros, Sony и Paramount.

Корпорация Boeing приостановила техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний, пишет Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Мы приостановили поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний", - сказано в заявлении компании.

Обращение Байдена

США закрывают для России воздушное пространство из-за российского вторжения. Об этом объявил президент США Джо Байден, выступая с ежегодным обращением в Конгрессе США.

Ранее такие решения были приняты в ЕС и Канаде, после чего российские авиакомпании перестали выполнять рейсы на этом направлении. Запрет касается всех самолетов, используемых, зарегистрированных и сертифицированных в России, включая чартерные рейсы.

Байден подчеркнул, что США готовы защищать "каждый дюйм территории НАТО", но воевать на Украине не будут.

"Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими военными на Украине, - сказал Байден. - Наши военные не поедут в Европу сражаться в Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО".

По его словам, США и союзники тщательно готовились к вторжению. "Я провел бесчисленные часы, объединяя наших европейских союзников. Вместе с нашими союзниками мы прямо сейчас вводим мощные экономические санкции. Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более 1 млрд долларов прямой помощи", - сказал президент США.

"Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия. Он думал, Запад и НАТО не ответят, думал, что сможет разделить нас. Путин ошибся. Мы были готовы", - сказал Байден.

"Эхо Москвы" и "Дождь" заблокировали

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры.

Основание сформулировано так: за "целенаправленное размещение" информационных материалов, содержащих "ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины", ее форме, способах ведения боевых действий, "количественных человеческих потерях вооруженных сил Российской Федерации", обстрелах и жертвах среди мирного населения.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что радио не нарушало закон и будет оспаривать решение в суде. С аналогичным заявлением выступил "Дождь". Оба СМИ продолжают работу, Венедиктов еще накануне заявил, что "Эхо Москвы" начали отключать от эфира в разных городах России. Холдинг "Газпром-медиа" в ближайшее время проведет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия решений, сообщила пресс-служба компании.

Дети в полиции

Резонанс в соцсетях вызвали фотографии детей - как сообщается, в возрасте от 7 до 11 лет - и их родителей, задержанных после возложения цветов у посольства Украины в Москве.

Детей отпустили из полиции, когда пришел адвокат, сообщила "Новая газета".