Роскомнадзор начал замедлять работу "Твиттера" из-за контента об Украине

час назад

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Роскомнадзор снова начал замедлять в России работу социальной сети "Твиттер" на стационарных компьютерах. Ведомство решило, что в соцсети распространяется недостоверная информация о военных действиях в Украине. На прошлой неделе началось замедление "Фейсбука" - это тоже связано с Украиной.

"Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории России в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", - заявили в ведомстве.

Условием снятия ограничений в Роскомнадзоре назвали удаление такого контента.

Роскомнадзор восстановил замедление трафика соцсети на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах "Твиттер" замедляют с марта прошлого года.

Российское вторжение на Украину

Накануне в Госдуме сообщили, что депутаты разрабатывают законопроект, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил. По словам депутатов, Госдума может рассмотреть его уже на ближайшем заседании в пятницу, 4 марта.

В МИД России в свою очередь заявили, что к ответственности нужно привлекать иностранных IT-гигантов, таких как Google и Meta, на социальных платформах которых "в открытую ведется враждебная пропагандистская деятельность".

С 25 февраля Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к "Фейсбуку" в России. Поводом стало то, что в день вторжения России в Украину соцсеть начала маркировать материалы ряда российских СМИ как недостоверные.

Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство принимает "меры частичного ограничения доступа" к "Фейсбуку", поскольку Генпрокуратура признала соцсеть "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России".

Вице-президент Meta (компании-владельца "Фейсбука") Ник Клегг заявил, что российские власти потребовали "прекратить независимую проверку фактов и маркировку контента, публикуемого в "Фейсбуке" четырьмя принадлежащими государству медиа", но руководство соцсети отказалось это сделать.

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"Твиттер" российские власти замедляют уже не первый раз. С марта прошлого года Роскомнадзор частично ограничивал работу соцсети, заявив, что в ней распространяется "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

В мае Роскомнадзор положительно оценил усилия компании Twitter по удалению запрещенного в России контента и перестал замедлять доступ к соцсети на стационарных устройствах. В октябре ведомство пообещало полностью снять ограничения на скорость трафика для "Твиттера" после того, как компания удалит весь запрещенный контент.

Технологию замедления трафика начали использовать после принятия в России закона "о суверенном интернете".