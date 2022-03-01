Путин может ограничить выход иностранных инвесторов из российских активов

1 марта 2022, 11:36 GMT Обновлено 7 минут назад

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Правительство России подготовило проект указа президента по временному ограничению на выход иностранного бизнеса из российских активов.

"В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по поддержке экономики на фоне санкций.

По словам премьера, Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта "к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами".

Многие иностранные компании, как отметил глава кабмина, давно и успешно работают на российском рынке, создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами, смогли вывести свои проекты на полную мощность и наладили логистические цепочки.

"Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее", - объяснил Мишустин.

Уход компаний из России

В последние дни сразу несколько крупных иностранных компаний объявили о продаже своих долей в российских предприятиях или о заморозке новых проектов из-за вторжения России в Украину.

27 февраля совет директоров британской BP объявил, что компания выйдет из состава акционеров "Роснефти", в которой ей принадлежало 19,75%. В "Роснефти" в ответ заявили, что BP подверглась "беспрецедентному давлению как со стороны регулятора, так и со стороны своих акционеров".

28 февраля англо-голландская Shell сообщила о решении выйти из совместных с "Газпромом" предприятий и прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток-2".

Еще одна нефтяная компания - норвежская Equinor - также решила выйти из совместных предприятий в России и прекратить любые инвестиции в Россию.

Французская компания TotalEnergies (владеет 19,4% НОВАТЭКа) во вторник заявила, что прекратит инвестиции в новые проекты в России.