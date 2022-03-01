За что ЕС ввел санкции против российских олигархов - и что они об этом говорят?

час назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Под санкции попали в том числе Игорь Сечин (слева) и Геннадий Тимченко

Евросоюз внес в санкционный список 26 граждан России, среди которых несколько крупнейших предпринимателей страны. Би-би-си объясняет, за что каждый из их попал в список ЕС и что они об этом думают.

В документе о введении санкций отмечается, что попавшим в "черный список" лицам запрещается въезд в страны Евросоюза, у них также замораживаются все активы на территории ЕС.

Некоторые бизнесмены после попадания в список сразу решили выйти из руководства своих компаний, чтобы защитить свой бизнес от санкций.

Так, попавшие под санкции Михаил Фридман и Петр Авен вышли из совета директоров Альфа-банка, Фридман также покинул совет директоров Veon - владельца "Билайна".

Александр Пономаренко, в свою очередь, сложил полномочия главы совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Всего в списке - девять крупных предпринимателей:

Алишер Усманов, совладелец USM Holdings

Автор фото, Getty Images

За что введены санкции? Усманов назван в документе "прокремлевским олигархом" и "одним из любимых олигархов Владимира Путина".

Помимо поддержки аннексии Крыма Усманова обвиняют в давлении на свободу слова в России. Согласно документу, "когда Усманов завладел газетой "Коммерсант", свобода редакционных решений была урезана и издание заняло откровенно прокремлевскую позицию".

Как прокомментировал? Усманов заявил, что считает решение ЕС несправедливым и что причины введенных против него санкций "основаны на сфабрикованных и голословных обвинениях, которые задевают мои честь, достоинство и бизнес-репутацию".

Бизнесмен также сообщил, что из-за санкций он временно приостанавливает свои полномочия руководителя Международной федерации фехтования.

Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Автор фото, Getty Images

За что введены санкции? В документе отмечается, что Сечин является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты".

Согласно выводам Евросоюза, Сечин "материально и финансово поддерживал и получал выгоду от тех, кто несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию на Украине".

Также отмечается, что авиакомпания "Роснефть-Аэро", которую возглавляет Сечин, поставляет керосин в аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму.

Как прокомментировал? Глава "Роснефти" пока не комментировал новые санкции ЕС.

Алексей Мордашов, глава совета директоров "Северстали"

Автор фото, Getty Images

За что введены санкции? Компания Мордашова является акционером работающего в Крыму банка "Россия" и "Национальной медиагруппы", отмечается в документе.

Компания "Севергрупп" также владеет ПАО "Силовые машины", которая "ответственна за продажу четырех ветряных турбин аннексированному Крыму", - говорится в документе.

Как прокомментировал? Мордашов признался, что не понимает причин, по которым он оказался под санкциями.

"Хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности", - процитировал слова бизнесмена его представитель.

Николай Токарев, глава "Транснефти"

Автор фото, Sergei Karpukhin/Tass

За что введены санкции? Токарев назван в документе "одним из российских государственных олигархов", который в 2000-х годах "контролировал крупные государственные активы".

Токарев, как отмечается в решении ЕС, является "одним из основных спонсоров строительства дворца в Геленджике, который, предположительно, использовался лично Владимиром Путиным". Предпринимателя также называют причастным к аннексии Крыма и дестабилизации на Украине.

Как прокомментировал? Токарев пока не давал комментариев по поводу санкций.

Петр Авен, глава совета директоров Альфа-банка, Михаил Фридман, совладелец "Альфа-Групп"

Автор фото, Zurab Dzhavakhadze/Tass

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За что введены санкции? Авен назван в документе "одним из самых близких к Владимиру Путину олигархов", а также "одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле". Фридмана в решении ЕС называют "одним из крупнейших финансистов России".

Как отмечается в решении, Петр Авен вместе со своим бизнес-партнером Михаилом Фридманом "участвовали в попытках Кремля снять санкции Запада, введенные для того, чтобы противостоять агрессивной политике России против Украины".

Бизнесмены также "поддерживали действия и политику, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в решении.

Как прокомментировали? Авен опубликовал совместное заявление с Фридманом, в котором сказано, что бизнесмены "глубоко потрясены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в постановлении ЕС" .

Авен и Фридман назвали решение ЕС необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

Геннадий Тимченко, владелец Volga Group

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

За что введены санкции? Как отмечается в документе, Тимченко является акционером банка "Россия", который "считается личным банком высокопоставленных российских чиновников".

Кроме того, банк "Россия" открыл свои представительства в аннексированном Крыму и имеет долю в Национальной медиагруппе, которая, "в свою очередь, контролирует телеканалы, активно поддерживающие политику российских властей по дестабилизации на Украине".

Как прокомментировал? Тимченко пока не давал комментариев по поводу санкций ЕС.

Александр Пономаренко, глава совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево"

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

За что введены санкции? В решении ЕС отмечается, что Пономаренко "имеет тесные связи с другими близкими к Владимиру Путину олигархами", а также с главой аннексированного Россией Крыма Сергеем Аксеновым.

Пономаренко также называют причастным к финансированию дворца в Геленджике и к аннексии Крыма.

Как прокомментировал? В своем заявлении Пономаренко отмечает, что "неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта (дворца в Геленджике) в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения".

Бизнесмен также утверждает, что не знаком и никогда не встречался с Аксеновым.

Пономаренко сообщил, что слагает полномочия главы совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" "в силу сложившихся обстоятельств".

Петр Фрадков, председатель ПАО "Промсвязьбанк"

Автор фото, Russian Presidential Press and Information Office

За что введены санкции? "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова, согласно тексту решения, "оказывает финансовую поддержку российскому оборонному сектору и российской армии, которая ответственна за массовое скопление войск вдаль границы с Украиной и за присутствие российских войск в Крыму".

Кроме того, "Промсвязьбанк" работает на территории Крыма, отмечается в документе.