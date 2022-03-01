Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"*

1 марта 2022, 17:48 GMT Обновлено 22 минуты назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/Tass

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь" (признан в России "иностранным агентом"). В ведомстве утверждают, что они публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

В сообщении ведомства указано, что сайты обоих СМИ "содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан РФ в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя".

Прокуратура также обратилась в Российскую телевизионную и радиовещательную сеть, Роскомнадзор и "Газпром-медиа" с требованием "о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения".

Роскомнадзор сообщил, что уже ограничил доступ к сайтам обоих СМИ. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция пока не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры.

"Обычно такие уведомления получает главный редактор сайта "Эхо Москвы", но он мне ничего не говорил по этому поводу. Мы ничего не получали. Будем разбираться по мере (поступления). Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений", - сказал Интерфаксу Венедиктов.

Чуть позже Венедиктов сообщил, что "Эхо Москвы" отключено от эфира.

Российское вторжение на Украину

Редакция "Дождя" сообщила, что получила уведомление о блокировке сайта.

На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Медиазоне", "Дождю" (оба - признаны "иноагентами"), "Эху Москвы" и "Новой Газете".

В ведомстве отмечали, что в этих СМИ размещена неверная информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, "а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".