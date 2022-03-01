“Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности”. Как война с Украиной отразилась на образовании, спорте и культуре России

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Концерт Дениса Мацуева (слева) отменили в Карнеги-холл в Нью-Йорке, а дирижера Валерия Гергиева (справа) уволили из Мюнхенского филармонического оркестра

После того, как Россия начала военные действия на Украине, зарубежные образовательные и культурные организации стали отказываться от сотрудничества с Москвой и проведения в РФ своих мероприятий. В частности, Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество со "Сколтехом", Валерия Гергиева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра, а ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от соревнований.

Отмена концертов и выставок

Зарубежные музыканты начали отменять свои концерты или выступления на фестивалях в Москве. Например, концертное агентство SAV Entertainment сообщило об отмене концерта британской рок-группы Franz Ferdinand 1 июля в Москве. Портал TMZ сообщил во вторник, что группа The Killers и рок-музыкант Игги Поп не приедут на московский фестиваль Park Live в июле. Концерт американской панк-рок группы Green Day, который должен был пройти на стадионе "Открытие Арена" в Москве 29 мая, также отменился.

Кроме того, на прошлой неделе организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2022" сообщили об исключении России из числа участников.

Из-за войны крупнейшие американские студии Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостанавливают в России показы своих фильмов. Так, Warner Bros. отменила выход ожидаемого фильма "Бэтмен", релиз которого должен был состояться 2 марта. А Walt Disney заявил, что приостанавливает выпуск прокатных фильмов в России, в том числе "Я краснею" от Pixar.

Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая, тоже решил не принимать официальных представителей из России: "Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа".

Российское вторжение на Украину

Одновременно с этим зарубежные культурные организации начали отказываться от сотрудничества с российскими музыкантами. Сегодня мэрия Мюнхена сообщила о расторжении контракта с дирижером Валерием Гергиевым. Он был главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. По словам мэра города Дитера Райтера, решение о расторжении контракта с Гергиевым было принято после того, как музыкант не ответил на просьбу мэра "четко и недвусмысленно дистанцироваться" от российской операции на Украине. На прошлой неделе выступление Гергиева и пианиста Дениса Мацуева отменил концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке. Представитель Карнеги-холла сообщал The Independent, что изменения в афишу внесли "в связи с недавними событиями в мире".

Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине.

Баварская государственная опера также разорвала отношения с Гергиевым и с оперной певицей Анной Нетребко. Эльбская филармония в Гамбурге также отменила концерты с его участием.

Автор фото, CTK Photo Подпись к фото, Анна Нетребко на концерте в Общественном доме в Праге

Кроме того, в пятницу стало известно, что павильон России не примет участие в Венецианской биеналле современного искусства 2022 года. Это решение было принято российской стороной.

Заявляют о приостановке деятельности и российские музеи. Так, дом культуры "ГЭС-2", открывшийся в декабре прошлого года, отменил все выставки и проекты из-за событий на Украине. Музей современного искусства "Гараж" приостановил работу над выставками и перенес их "на время, когда в Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия". "Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий", - говорится в заявлении музея.

Отказ от образовательного обмена

Зарубежные научные и образовательные организации начали отказываться от сотрудничества с российскими коллегами. Например, Массачусетский технологический институт прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий ("Сколтех") из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Германская служба академических обменов (DAAD) объявила о сокращении программ академических обменов с Россией. Президент DAAD Джойбрато Мукерджи говорил, что даже в области научной политики "не может быть нормальных отношений с государством, которое ведет агрессивную войну против соседней страны в центре Европы".

Прием заявок на стипендии для России будет прекращен, а все конкурсные отборы на предоставление стипендий DAAD для России отменяются. Даже те немецкие стипендиаты, которые прошли отборочный конкурс, не получат финансовую поддержку на время пребывания и учебы в России, пояснил Мукерджи.

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DAAD также объявила, что принятые сейчас меры могут быть скорректированы "по согласованию с правительством Германии и после обсуждения с Конференцией ректоров учебных заведений Германии (HRK) и немецкими университетами" в ближайшее время.

Сотрудничество в научной сфере также оказалось под угрозой. Депутат Европарламента от Германии Кристиан Элер призвал ЕС разорвать отношения с Россией в сфере науки. Журнал Science|Business писал, что в полученном им в прошлую пятницу заявлении правительства Германии говорилось о прекращении сотрудничества страны с Россией в области науки, исследований, профессионального образования и обучения.

Одновременно с этим уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российских студентов "отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине". Би-би-си не удалось обнаружить подтверждений этой информации. В российском Минобрнауки пообещали, что все, кто столкнулся с такими проблемами, смогут бесплатно продолжить обучение в крупнейших университетах России. О готовности принять таких студентов заявили, например, в ВШЭ.

"Один из самых сложных" периодов для российского спорта

Война в Украине уже нанесла беспрецедентный ущерб российскому спорту. В первую очередь это коснулось футбола.

ФИФА и УЕФА объявили, что все российские команды будут отстранены от любых международных соревнований на неопределенный срок - это касается как клубов, так и всех сборных. Причем ФИФА пришлось пересмотреть свою позицию - изначально федерация планировала, что россиян будут допускать на турниры под нейтральным флагом. Финал "Лиги чемпионов", который должен был пройти в Санкт-Петербурге в мае, перенесли в Париж.

Весной этого года сборная России должна была участвовать в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира по футболе в Катаре, который должен состояться осенью 2022 года. Еще до решения о запрете потенциальные соперники россиян - Польша, Швеция и Чехия - заявили, что не будут участвовать в матчах ни при каких обстоятельствах. Играть с российскими командами на любых уровнях отказалась и Футбольная ассоциация Англия. Запрет уже коснулся московского "Спартака", который в середине марта должен был играть с "Лейпцигом" в "Лиге Европы".

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что решение "носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное - миллионам российских и зарубежных болельщиков".

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси "для защиты соревнований" и "безопасности участников". При этом те, кого отстранить не смогут, "должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды": "Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов".

К рекомендациям МОК прислушались уже несколько федераций:

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира

Хоккейная сборная России из-за войны на Украине не допущена ни к взрослому, ни к молодежному чемпионату мира

У Омска и Новосибирска отобрали право на проведение молодежного чемпионата мира

Чемпионат мира по волейболу, который должен был пройти в 10 российских городах, перенесут из России

"Формула-1" не будет проводить в Сочи Гран-При России

Крупнейшие боксерские организации WBO, IBF, WBC и WBA не будут организовывать в России турниры и поединки

Отменен финал Кубка мира по лыжам, который должен был пройти в Тюмени в марте. На другие соревнования российские лыжники тоже приехать не смогут

Перенесена из России Всемирная шахматная Олимпиада

Пермь лишена права провести ЧМ-2022 по керлингу

Российские баскетбольные и волейбольные клубы отстранены от участия в европейских турнирах.

Российские спортивные чиновники с этими мерами не согласны. "Рекомендации МОК и решения международных федераций с нашей точки зрения являются неадекватными и политизированными", - заявил министр спорта Олег Матицын. Он добавил, что России переживает "один из самых сложных, если не самый сложный период" взаимодействия с мировым спортивным сообществом.

Отреагировали на происходящее и иностранцы, которые работают в российских командах. Украинский футбольный тренер, бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин расторг контракт с "Динамо" - официально "по соглашению сторон".

Из московского "Локомотива" ушел главный тренер, немец Маркус Гиздоль. А украинский вратарь Ярослав Годзюр покинул "Урал". Самый известный украинский футболист, играющий в России, Ярослав Ракицкий не вышел на матч "Зенита" против "Рубина". На поле не появился и помощник главного тренера Анатолий Тимощук, экс-игрок сборной Украины. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, что Тимощук отсутствовал из-за болезни, а Ракицкий "попросил дополнительно пару выходных, чтобы решить свои вопросы".

Массовый отток иностранных менеджеров, тренеров и игроков как пишет Sports.ru, начался и из российских баскетбольных клубов.

Какие еще сферы испытывают сложности?

Запуск совместной с Россией миссии на Марс в этом году, вероятнее всего, не состоится, говорится в заявлении Европейского космического агентства.

Миссия ExoMars с роботом-марсоходом должна была стартовать осенью, но "санкции и более широкий контекст делают это очень маловероятным", заявило ЕКА. Окончательное решение о дальнейшей судьбе проекта еще не принято.