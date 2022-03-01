Шестой день вторжения: Зеленский призывает ЕС выбрать Украину, в России отключают "Эхо Москвы" и "Дождь"
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи перед депутатами Европарламента во вторник заявил, что Украина доказала, что выбрала Европу, а теперь Европа должна выбрать Украину и поддержать ее вступление в ЕС.
"Я рад, что мы объединили сегодня всех вас - страны Европейского Союза, но я не знал, что это будет сделано такой ценой, - заявил президент Украины. - Я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу наших лучших людей".
Во время выступления Зеленского члены Европароламента аплодировали ему стоя.
"Мы боремся за свою землю и за свою свободу и поверьте мне, никто в нашу свободу и государство не зайдет, отметил Зеленский. - У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас мы боремся за выживание, и это сейчас наша величайшая мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы показываем, что мы такие и есть".
Российское вторжение на Украину
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"Эху Москвы" и "Дождю" перекрыли кислород
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".
Поводом для этого шага стали утверждения, будто эти СМИ распространяют ложные сведения о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите ДНР и ЛНР".
В сообщении ведомства указано, что сайты обоих СМИ "содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан РФ в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя".
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция пока не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры, но позже подтвердил, что "Эхо Москвы" отключено от эфира.
Редакция "Дождя", в свою очередь, сообщила, что получила уведомление о блокировке сайта.
Ранее Роскомнадзор начал замедлять работу "Твиттера" и "Фейсбука" в России.
Удар по киевской телебашне, Софийский собор под угрозой
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эпизоды
Конец истории Подкаст
По данным украинских спасателей пять человек, судя по всему случайных прохожих, погибли в результате российского ракетного удара по телебашне в Киеве.
Как сообщили представители Украинского концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, в результате обстрела пострадала аппаратная и временно не будет доступна трансляция некоторых каналов, однако никто из сотрудников концерна не пострадал.
Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в результате повреждена трансформаторная, питавшая вышку, и расположенная на вышке аппаратура. Пока не ясно, пострадал ли от обстрела сама конструкция 380-метровой башни, однако она продолжает стоять.
Сегодня же министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал, что в десятках метрах от одной из заявленных российской армией целей находится Софийский собор, построенный в XI-XIII веке, который входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
"Любое повреждение, разрушение Софийского собора по вине России будет невосполнимой потерей для всего человечества. Мы призываем мировое сообщество и ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию и помочь нам", - говорится в заявлении министра.
Удар по центральной площади Харькова
На центральной площади второго по величине города Украины Харькова у здания областной администрации утром произошел мощный взрыв.
По данным службы, в результате обстрела ранения получили 6 человек, в том числе ребенок.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил об использовании систем "Град" и крылатых ракет, назвав это военным преступлением.
Позже взрыв прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Ракета в центральную площадь Харькова - откровенный, ничем не прикрытый террор", - заявил он в дневном видеообращении.
"Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - отметил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
Утром во вторник, как сообщает УНИАН, воздушная тревога также объявлялась в Киеве, Виннице и Черкассах.