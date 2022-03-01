Шестой день вторжения: Зеленский призывает ЕС выбрать Украину, в России отключают "Эхо Москвы" и "Дождь"

Выступление Владимира Зеленского перед Европарламентом

Автор фото, EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи перед депутатами Европарламента во вторник заявил, что Украина доказала, что выбрала Европу, а теперь Европа должна выбрать Украину и поддержать ее вступление в ЕС.

"Я рад, что мы объединили сегодня всех вас - страны Европейского Союза, но я не знал, что это будет сделано такой ценой, - заявил президент Украины. - Я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу наших лучших людей".

Во время выступления Зеленского члены Европароламента аплодировали ему стоя.

Подпись к видео,

Выступления Зеленского и Лаврова. Как реагировал зал?

"Мы боремся за свою землю и за свою свободу и поверьте мне, никто в нашу свободу и государство не зайдет, отметил Зеленский. - У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас мы боремся за выживание, и это сейчас наша величайшая мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы показываем, что мы такие и есть".

Российское вторжение на Украину

"Эху Москвы" и "Дождю" перекрыли кислород

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/Tass

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".

Поводом для этого шага стали утверждения, будто эти СМИ распространяют ложные сведения о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

В сообщении ведомства указано, что сайты обоих СМИ "содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан РФ в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя".

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция пока не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры, но позже подтвердил, что "Эхо Москвы" отключено от эфира.

Редакция "Дождя", в свою очередь, сообщила, что получила уведомление о блокировке сайта.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять работу "Твиттера" и "Фейсбука" в России.

Удар по киевской телебашне, Софийский собор под угрозой

Автор фото, Reuters

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Конец истории Подкаст

По данным украинских спасателей пять человек, судя по всему случайных прохожих, погибли в результате российского ракетного удара по телебашне в Киеве.

Как сообщили представители Украинского концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, в результате обстрела пострадала аппаратная и временно не будет доступна трансляция некоторых каналов, однако никто из сотрудников концерна не пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в результате повреждена трансформаторная, питавшая вышку, и расположенная на вышке аппаратура. Пока не ясно, пострадал ли от обстрела сама конструкция 380-метровой башни, однако она продолжает стоять.

Сегодня же министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал, что в десятках метрах от одной из заявленных российской армией целей находится Софийский собор, построенный в XI-XIII веке, который входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

"Любое повреждение, разрушение Софийского собора по вине России будет невосполнимой потерей для всего человечества. Мы призываем мировое сообщество и ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию и помочь нам", - говорится в заявлении министра.

Удар по центральной площади Харькова

Автор фото, SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

На центральной площади второго по величине города Украины Харькова у здания областной администрации утром произошел мощный взрыв.

По данным службы, в результате обстрела ранения получили 6 человек, в том числе ребенок.

Автор фото, Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил об использовании систем "Град" и крылатых ракет, назвав это военным преступлением.

Позже взрыв прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Ракета в центральную площадь Харькова - откровенный, ничем не прикрытый террор", - заявил он в дневном видеообращении.

"Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - отметил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

Утром во вторник, как сообщает УНИАН, воздушная тревога также объявлялась в Киеве, Виннице и Черкассах.