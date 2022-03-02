Роман Абрамович продает лондонский "Челси". Деньги пойдут пострадавшим от войны на Украине

2 марта 2022, 18:40 GMT Обновлено 15 минут назад

Автор фото, Reuters

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему британский футбольный клуб "Челси".

"Я хотел бы обратиться к спекуляциям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением "Челси". Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды", - говорится в заявлении Абрамовича.

Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим в войне на Украине.

Как сообщали СМИ, Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании из-за российского вторжения на Украину.

24 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских банков и чиновников, а также заявил, что планируется новая заморозка активов более сотни человек и компаний.

Кроме того, Джонсон обещал расследовать то, как богатые россияне получили свои состояния. "Олигархам будет некуда спрятаться", - заявил он.

Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов и вложил в него более полутора миллиардов фунтов.

За это время "Челси" стал четырёхкратным чемпионом Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, пять раз выиграл Кубок Англии, трижды брал Кубок Лиги и дважды одержал победу в Суперкубке Англии.

В августе 2021 года команда выиграла Суперкубок УЕФА, а меньше месяца назад впервые одержала победу на клубном чемпионате мира. Таким образом, под покровительством Абрамовича "Челси" успел выиграть все возможные крупные футбольные трофеи.

Непростая неделя для "Челси"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

24 февраля: Президент России Владимир Путин начинает военное вторжение в Украину.25 февраля: депутат Крис Брайант из Лейбористской партии предлагает лишить Романа Абрамовича права собственности на "Челси" и наложить арест на его активы, объясняя это возможной причастностью бизнесмена к коррупционным предступлениям.26 февраля: Абрамович сообщил, что передаст контроль над "Челси" попечителям одноменного благотворительного фонда.27 февраля: Члены попечительского совета выражают обеспокоенность по поводу того, смогут ли они по закону управлять клубом. "Челси" обыгрывает "Ливерпуль" со счетом 11:10 по пенальти в финале Кубка Лиги на "Уэмбли" после того, как игра закончилась со счетом 0:0.28 февраля: Украина обратилась к Абрамовичу с просьбой помочь поддержать попытку достичь "мирного урегулирования" с Россией