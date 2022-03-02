Роман Абрамович продает лондонский "Челси". Деньги пойдут пострадавшим от войны на Украине

Роман Абрамович

Автор фото, Reuters

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему британский футбольный клуб "Челси".

"Я хотел бы обратиться к спекуляциям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением "Челси". Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды", - говорится в заявлении Абрамовича.

Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим в войне на Украине.

Как сообщали СМИ, Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании из-за российского вторжения на Украину.

24 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских банков и чиновников, а также заявил, что планируется новая заморозка активов более сотни человек и компаний.

Кроме того, Джонсон обещал расследовать то, как богатые россияне получили свои состояния. "Олигархам будет некуда спрятаться", - заявил он.

Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов и вложил в него более полутора миллиардов фунтов.

За это время "Челси" стал четырёхкратным чемпионом Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, пять раз выиграл Кубок Англии, трижды брал Кубок Лиги и дважды одержал победу в Суперкубке Англии.

В августе 2021 года команда выиграла Суперкубок УЕФА, а меньше месяца назад впервые одержала победу на клубном чемпионате мира. Таким образом, под покровительством Абрамовича "Челси" успел выиграть все возможные крупные футбольные трофеи.

Непростая неделя для "Челси"

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эпизоды

Конец истории Подкаст

24 февраля: Президент России Владимир Путин начинает военное вторжение в Украину.25 февраля: депутат Крис Брайант из Лейбористской партии предлагает лишить Романа Абрамовича права собственности на "Челси" и наложить арест на его активы, объясняя это возможной причастностью бизнесмена к коррупционным предступлениям.26 февраля: Абрамович сообщил, что передаст контроль над "Челси" попечителям одноменного благотворительного фонда.27 февраля: Члены попечительского совета выражают обеспокоенность по поводу того, смогут ли они по закону управлять клубом. "Челси" обыгрывает "Ливерпуль" со счетом 11:10 по пенальти в финале Кубка Лиги на "Уэмбли" после того, как игра закончилась со счетом 0:0.28 февраля: Украина обратилась к Абрамовичу с просьбой помочь поддержать попытку достичь "мирного урегулирования" с Россией

2 марта: Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс утверждает, что ему предложили купить "Челси" у Абрамовича.2 марта: Абрамович объявляет о намерении продать клуб.