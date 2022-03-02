Apple прекратит продажи и ограничит свои сервисы в России

40 минут назад

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Apple стала еще одной крупной компанией, прекращающей продажи в России в ответ на российское вторжение в Украину.

Производитель айфонов и макбуков заявил, что глубоко озабочен по поводу российского вторжения и выступает в поддержку тех, кто "страдает в результате насилия".

Apple Pay и другие сервисы, такие как Apple Maps, будут ограничены.

Мобильные банковские приложения на русском, такие как приложение банка ВТБ, скоро могут перестать функционировать на устройствах с операционной системой Apple iOS, сообщает агентства РИА.

На прошлой неделе вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров опубликовал в "Твиттере" открытое письмо к руководству Apple с призывом отрезать Россию от товаров и сервисов компании, а также от App Store.

Ранее Google запретили новостным организациям, финансируемым российским государством, пользоваться рекламными не которыми другими инструментами видео хостинга YouTube.

Google убрал из своего поисковика российского государственного телевещателя RT.

"Мы привержены выполнению всех санкционных требований и продолжим следить за новыми инструкциями", - заявила компания.

Компания Google также сообщила Би-би-си, что пользование Google Pay ограничено в России для тех, кто пользуется услугами банков, попавших под санкции.

Однако Google Pay в России не блокирован. Большинство сервисов Google, таких как поисковик, карты и YouTube в настоящее время продолжают работать в России.

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Комментарий Джеймса Клэйтона, корреспондента Би-би-си по технологиям

Apple обычно умеет не высовываться, когда дело доходит до мировых событий. Например, компания попала под огонь критики за то, что не выступила против дискриминационной политики Китая в отношении уйгуров.

По этой причине нынешний шаг производителя айфонов значим и необычен.

Один из другим мировые бренды дистанцируются от России, делая эту страну выглядящей все более и более изолированной. Но это ни в коем случае не значило, что Apple последует их примеру. В адрес компании уже начала было раздаваться критика за ее молчание по поводу происходящего на Украине.

Би-би-си обратилась к руководству компании за объяснениями, но так и не получила ответа вплоть до этого объявления.

У россиян остается множество альтернатив продуктам Apple, нынешние обладатели айфонов смогут по-прежнему пользоваться App Store, так что пауза в продажах не окажет большого немедленного эффекта.

Однако по мере того, как мировые бренды будут уходить из России, ее жители начнут все чаще замечать, что товары, к которым они привыкли, уже больше не купить.

Фирмы, уходящие из России

Финская компания Nokia сообщила, что останавливает поставки в Россию во исполнение санкций, наложенных на страну из-за вторжения в Украину.

В понедельник стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix заявил, что у него нет планов добавлять в свой стрим государственные телеканалы. Российский регулятор потребовал, чтобы Netflix включила в свой список 20 бесплатных новостных, спортивных и развлекательных каналов в России.

Американская компания Nike тоже приостановила свои продажи в России. На своем сайте Nike сообщает, что покупки ее товаров онлайн невозможны, так как фирма не может гарантировать их доставку в Россию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Nike - один из самых популярных спортивных брендов

Крупнейшие в мире перевозчики - датская Maersk и базирующаяся в Женеве MSC - во вторник приостановили контейнерные перевозки в Россию и из России. Это грозит тем, что Россия будет отрезана от значительной части своей внешней торговли.

Компания Harley-Davidson также сообщила, что прекращает поставки своих мотоциклов в Россию.

Американский авиаконцерн Boeing объявил о приостановке основных операций в России и о временном закрытии офиса в Киеве.

"Мы также приостановили поставки комплектующих, техническую поддержку и обслуживание самолетов российских авиакомпаний", - сказано в заявлении менеджеров.

Парк главного российского перевозчика, компании "Аэрофлот", состоит в основном из "боингов" 737 и 777.