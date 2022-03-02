"На моем месте любой поступил бы так же": живущие в Британии украинцы уезжают защищать родину

Том Саймондс

Би-би-си

59 минут назад

Подпись к фото, Украинцы из Лондона перед отъездом на Украину

Все больше украинцев, проживающих в Британии, покупают военную экипировку и готовятся ехать на линию фронта для защиты своей страны от вторгающихся на ее территорию российских войск.

В глубине одной из промышленных зон Лондона группа украинцев готовится к отъезду.

Два больших фургона и прицеп набивают пайками, бронежилетами, касками, аптечками, дронами и даже миноискателем.

Трое мужчин из этой группы планируют вернуться в родную страну, из которой однажды уехали, чтобы принять участие в обороне территории и защитить, как они говорят, "нашу Украину".

У них есть военный опыт: каждый из них в прошлом отслужил в украинской армии.

Виктор руководит группой из четырех человек, которым предстоит преодолеть расстояние в 2000 км, чтобы доставить грузы в воюющую с вторгнувшейся российской армией страну.

Сам Виктор и еще двое его напарников планируют отправиться на запад Украины, откуда они родом, для укрепления сил территориальной обороны.

В ответ на вопрос, рассчитывает ли он сражаться против русских, Виктор улыбается.

"К вам в дом ворвались чужаки, - говорит он. - Они хотят причинить страдания вашей семье, вашим детям, вашей супруге. Я думаю, на моем месте любой мужчина поступил бы точно так же, как любой из нас: мы все едем в Украину".

Виктор приехал в Великобританию в прошлом году на сезонную подработку по сбору фруктов.

Подпись к фото, Виктор держит в руках миноискатель, который он повезет на Украину

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, его призвали в армию. Он показывает нам фотографии, сделанные в то время: Виктор держит в руках крупнокалиберный пулемет и реактивные противотанковые гранатометы.

Еще один участник этой группы отслужил в армии в 2017 году.

Перед отъездом все они лихорадочно скупали списанное армейское снаряжение. Они показывают нам бронежилеты, каски, британские армейские пайки и дроны, которые им пожертвовали.

Армейское снаряжение у них старое. На куртках есть небольшие пластины, закрывающие только область сердца: современная экипировка защищает большую часть тела.

Однако британские пайки лучше, чем украинские, говорит один из них, более калорийные.

У них также есть военные медицинские наборы, в том числе со жгутами для остановки сильного кровотечения при взрывных и огнестрельных ранениях.

"Нагрузили кучу топоров. Это для рубки деревьев, не в качестве оружия", - поясняет Виктор.

Подпись к фото, Добровольцы собирают экипировку британских военных, но у многих вещей истек срок годности

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В Эссексе поставщик списанного военного снаряжения Возза (попросивший называть его именно так) принимает заказы прямо с линии фронта и планирует отправлять амуницию через некий "коридор", организованный одним из его контактов.

Он отсчитывает 200 комплектов британской военной экипировки.

Камуфляжный материал светло-коричневого цвета аналогичен форме украинских военных, в отличие от более темно-зеленого и черного, который носят российские солдаты.

С таким количеством добровольцев, пополняющих боевые ряды в разном обмундировании, есть риск, что на поле боя свои случайно примут тебя за противника.

Яркие нарукавные повязки, которые в настоящее время используются для обозначения "дружественных сил", могут попасть в поле зрения российских военных.

Ни одна из этих вещей не была предоставлена британским правительством. Возза все это купил за свой счет.

Но Возза должен быть осторожным с отправкой списанного снаряжения британской армии в зону боевых действий, в которых Великобритания не участвует. Украина не является членом НАТО, и британское правительство пообещало, что ни один британский солдат не ступит на украинскую землю.

Поэтому перед загрузкой в фургон с одежды, отправляемой на фронт, спарываются нашивки флага Великобритании, символика подразделений и знаки воинского отличия.

Подпись к фото, Возза говорит, что к нему на склад каждый день приходят десятки желающих уехать воевать

Это снаряжение - устаревшее. Каски не обеспечивают защиту от пуль, но могут уберечь от обломков или осколков.

Возза говорит, что желающих поехать на Украину, чтобы защищать страну, столько, что на всех не хватает ни оборудования, ни одежды. "Молодые, пожилые - все готовы вернуться на родину, чтобы бороться за нее. Я так горд за мой народ", - говорит Возза.

На его склад в Фолкстоне, в Кенте за экипировкой ежедневно приезжает 30 или 40 человек.

"Их план состоит в том, чтобы получить самое необходимое, отправиться в Польшу, а оттуда - на передовую", - рассказывает Возза.

В Украинском культурном центре в Лондоне мы видели, как туда приносили списанные полицейские бронежилеты вместе с припасами, включая санитарно-гигиенические принадлежности, ботинки и энергетические батончики. С начала российского вторжения в центре шел набор добровольцев.

49-летний Петр и 44-летний Владимир были среди восьми мужчин, которые планировали уехать воевать за Украину.

Подпись к фото, Петр и Владимир собираются защищать Украину

Двое британцев (у Би-би-си нет их фотографий) также пришли в украинский центр, чтобы отправиться на Украину. Ни у кого из них нет военного опыта.

Позиция британского правительства в отношении того, что Украина называет своим "Международным легионом", неоднозначна.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на выходных, что если кто-то из британцев хочет откликнуться на призыв президента Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке, то эти люди вправе принять такое решение.

Законы о борьбе с терроризмом запрещают людям сражаться на стороне ИГ (организация признана террористической и запрещена в России) или других группировок. Но для украинцев или граждан Великобритании, направляющихся в район конфликта на запад Украины, правового запрета нет - поскольку Украина является международно признанным государством.

Однако на восточный фронт, например, в Луганскую или Донецкую области, им ехать запрещено, поскольку ДНР или ЛНР не являются международно признанными государствами.

Поэтому, согласно действующим рекомендациям правительства, если граждане Великобритании отправятся на восток Украины для участия в боевых действиях или для оказания помощи другим участникам конфликта, это будет нарушением британского антитеррористического законодательства, и эти люди могут быть привлечены к уголовной ответственности по возвращении в Великобританию.

Форин-офис подчеркивает, что не имеет возможности оказывать кому-либо консульские услуги в районах Донецкой и Луганской областей, не находящихся под контролем украинских властей.

А по мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которое он высказал в интервью телеканалу Sky News, если человек не прошел надлежащую подготовку и не является опытным военнослужащим, есть более разумные способы внести вклад в безопасность Украины.