"Отдали россиянам и ушли". Пять дней в захваченной российскими войсками Новой Каховке

Диана Куришко

Би-би-си Украина

10 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российский солдат рядом с грузовиком с буквой "Z", ставшей "символом" военного вторжения

Украинский город Новая Каховка расположен примерно в 80 км к северу от крымского перешейка. С Каховского водохранилища подается вода в Северо-крымский канал, который снабжает расположенные на полуострове Феодосию, Керчь, Судак и некоторые районы Симферополя.

К юго-западу от Новой Каховки расположен Херсон. Он, хотя и окружен российскими блокпостами, на момент публикации этого текста остается под контролем украинских властей.

1 марта мэр Херсона попросил русских солдат "пойти в сторону русского корабля", имея в виду нецензурный ответ пограничников с украинского острова Змеиный на предложение россиян сложить оружие, который мгновенно стал мемом.

Каховскую ГЭС, по свидетельству очевидцев, российские войска взяли без единого выстрела.

Автор фото, unian Подпись к фото, Для России Каховская ГЭС имеет стратегическое значение

В первые часы захвата глава Новой Каховки Владимир Коваленко говорил, что город по-прежнему под контролем Украины и в нем нет никаких российских флагов.

Вскоре он признал, что 50-тысячный город на Днепре полностью перешел под контроль российских военных.

Россияне захватили горисполком, сняли все украинские флаги.

Мэр Новой Каховки сейчас записывает для горожан видеообращения, где подробно рассказывает, как решает проблемы города и осторожно обходит слова "война и "Россия", заменяя их на "ситуация", "обстоятельства".

Сейчас в Новой Каховке много русских солдат и техники. Действует комендантский час: людям запрещено ходить по некоторым улицам, особенно в районе ГЭС. Местные жители говорят, что во всех, кто приблизится к ГЭС, стреляют.

Из города невозможно уехать. Приехать сюда тоже нельзя, практически невозможно доставить продукты.

Автор фото, unian Подпись к фото, Из Каховского водохранилища вода поступает в крымские города

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"Малыш Ванька плакал, а затем начались выстрелы"

В районе ГЭС россияне установили системы залпового огня, из которых обстреливали позиции украинских военных.

Одними из первых жертв атаки россиян в Новой Каховке стала семья, пытавшаяся переехать дамбу.

Около 16:00 местного времени 24 февраля российские военные расстреляли автомобиль, где находились 56-летняя Анна и Олег Федько, их невестка Ирина Федько и двое внуков: 6-летняя София и полуторамесячный Иван.

Это была семья патрульного полицейского из Херсона Олега Федько-младшего - в один день он потерял родителей, жену и двоих детей.

Денис Федько, брат Олега, разговаривал с мамой по телефону в тот момент, когда по машине начали стрелять.

"Я слышал, как мама начала кричать, вы что, здесь дети, как так можно. Я слышал, как громко плакал малыш Ванька. А потом начались выстрелы, после этого была тишина, а потом снова выстрелы. Было три очереди. Я так понял, что просто добивали", - рассказал он изданию Zaxid.net

Трое взрослых погибли на месте. Когда российские военные отошли, и к машине подбежали местные жители, дети были еще живы. Их отвезли в больницу в Новую Каховку. Там они умерли.

Позже мэр Новой Каховки Владимир Коваленко подтвердил, что машину с семьей обстреляли российские военные, потому что она не остановилась по их требованию.

В этот же день в Новой Каховке была расстреляна машина аварийной службы водоканала. Погиб водитель, а главный инженер был ранен.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дорога из Крым в Херсон пролегает через Новую Каховку

"Сказали не носить милитаризованную одежду"

Сейчас в городе относительно спокойно, рассказывают местные жители. Но четыре дня до этого шли тяжелые бои возле ГЭС за проход на Херсон.

"Прямо у жилых домов поставили орудия и бомбили правый берег Днепра", - рассказывает житель Новой Каховки, который просит не упоминать его имя.

Два села - Казацкое и Веселое - на противоположном от Новой Каховки берегу реки попали в эпицентр этих обстрелов.

Их почти сравняли с землей.

Мэр Новой Каховки договорился с россиянами о "коридоре" для жителей этих сел, и 28 февраля люди пешком и на автобусах перешли дамбу.

Автор фото, facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada Подпись к фото, Эвакуация из сел близ Новой Каховки

Военная техника наводнила город 24 февраля, с тех пор улицы патрулируются БТР, к мэрии нельзя подойти из-за угрозы обстрелов. На улице в людей стреляют поверх голов, говорят жители Новой Каховки. Фотографировать и снимать тоже нельзя, телефоны сразу отбирают.

Как рассказал Би-би-си Украина местный активист, имя которого Би-би-си не называет из соображений безопасности, 25 февраля у военной базы расстреляли пенсионера на велосипеде - только за то, что тот был в камуфляжных штанах.

"Людей предупредили, что нельзя носить милитаризованную одежду", - рассказывает активист.

Без воды, еды и света

"Люди прятались по подвалам. Для детей стресс огромный. Плачут. Старики тоже плачут. И эта техника, которая проходит мимо нас. Вы бы видели, сколько ее идет из Крыма!" - рассказывает еще один местный житель.

По его словам, в магазинах закончились продукты. Когда перестали стрелять, люди вышли из подвалов и побежали искать еду. 1 марта к оккупированной Новой Каховке якобы смогла подъехать машина с продовольствием: местные власти обещают, что продукты будут.

Еще хуже ситуация в селах вокруг Новой Каховки. Там, по словам местных жителей, у людей в домах нет ни света, ни воды, ни продуктов.

Городские власти признают, что запас продуктов в Новой Каховке из-за изоляции стремительно заканчивается, но мэр города призывает держаться и обещает помощь.

По словам местных жителей, в больнице города сейчас много раненых российских военных.

"Один военный плакал, когда его окровавленного привезли после боя. Кричал - спасите меня, мы не знали, что так будет", - рассказывает врач из больницы.

По ее словам, люди в Новой Каховке проклинают российских военных за то, что те делают с Украиной, и назвать их "вежливыми людьми" (так называли российских солдат без опознавательных знаков в ходе аннексии Крыма) язык не поворачивается.

Однако, как говорит активист Александр, такие настроения разделяют не все. Так, по его словам, в Новой Каховке появились коллаборационисты из местных, помогающих российским войскам.

Автор фото, facebook Подпись к фото, Печать российских военных

В Новую Каховку россияне приехали подготовленными: у них даже есть печать "Военная комендатура Новой Каховки" с двуглавым орлом.

Документы с такой печатью раздают работникам, занимающимся обслуживанием инфраструктуры.

"Они готовились. Уже выдают "аусвайсы" с этими символами. Такие как я будут бороться. Мы сопротивляемся, распространяем информацию о ситуации в городе, о победах нашей армии, чтобы поднять дух людей, но Новая Каховка - город специфический. Здесь мало патриотов и много "ваты"", - говорит Александр.

К примеру, по его словам, самооборона города задержала бабушку, которая краской рисовала кресты - якобы чтобы указать российским военным, куда стрелять.

"Если не организовать эвакуацию или доставку помощи, Россия никого не накормит", - убеждены люди.

Мэр Новой Каховки уверяет, что Украину он не предал, а просто выполняет свою работу, а она сейчас - "сделать все, чтобы помочь людям пережить непростое время".

"За последние пять дней я слышал много критики в свой адрес. Хочу сказать этим людям: время все расставит на свои места. Призываю вас не ссориться", - говорит Владимир Коваленко.

На сайте городского совета информация по-прежнему публикуется на украинским языке.

В местных пабликах в соцсетях распространяют патриотические видео о победах украинской армии и призывах к борьбе. Жители организовались в волонтерские группы и распространяют информацию о том, кто нуждается в помощи.

Автор фото, instagram.com/nova_kakhovka_gram Подпись к фото, Так Новая Каховка выглядела до войны

"Нас оставили"

Сейчас о Новой Каховке никто не пишет, говорит Ольга, уехавшая отсюда много лет назад, но продолжающая следить за новостями города - особенно в такое время.

"Здесь люди были под такими обстрелами. Здесь тоже гибли. А сейчас город в изоляции. Люди прячутся по подвалам. О них будто забыли. Отдали россиянам и ушли", - говорит женщина.

Активист Андрей, видевший вторжение российских войск своими глазами, также возмущен, что 24 февраля город быстро покинули украинские военные и правоохранители, а территориальная оборона не особо сопротивлялась.

"Куда девались блокпосты нацгвардии - непонятно, - удивляется он. - Правоохранители эвакуировались как раз перед нападением".