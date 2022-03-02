От кино до самолетов: какие компании ушли из России после начала войны на Украине

33 минуты назад

Практически сразу после начала вторжения российских войск на территорию Украины западные компании начали массово останавливать работу с российскими клиентами или выходить из совместного бизнеса. Некоторые делают это из-за санкций или сложностей с ведением бизнеса, другие - напрямую заявляют, что не готовы работать с ведущей войну страной. Би-би-си собрала перечень крупнейших компаний, которые отказались от российского рынка за последние несколько дней.

Авиация

Американский и европейский авиационные гиганты Boeing иAirbus объявили о приостановке технической поддержки российских авиакомпаний в рамках санкций ЕС против российской авиационной отрасли, введенных 26 февраля.

Boeing объявил о приостановке основных операций в России и о временном закрытии офиса в Киеве. "Мы также приостановили поставки комплектующих, техническую поддержку и обслуживание самолетов российских авиакомпаний", - сказано в заявлении компании.

Вскоре после этого Airbus сообщил о прекращении отправки запчастей в Россию и приостановил оказание услуг по поддержке российских авиакомпаний.

"Инженерный центр Airbus в России приостановил все операции для Airbus в соответствии с санкциями", - говорится в заявлении компании.

Ранее одна из крупнейших компаний-лизингодателей мировой коммерческой авиации AerCap также объявила о прекращении сотрудничества с российскими авиакомпаниями. Среди ее клиентов - авиакомпании S7, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".

Электроника

Американская корпорация Apple накануне объявила, что вводит ограничения для российского региона: в частности, речь идет о прекращении продажи всех гаджетов в онлайн-магазинах Apple.

"Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России", - сообщила компания.

Российский ритейлер Apple - компания re:Store - закрыл в среду свои магазины в Москве. Позднее официальный представитель дистрибьютора сообщил изданию "Подъем", что решение о закрытии точек продаж было временным "и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Телефоны Nokia были очень популярны в России в 2000-х годах

Финский производитель смартфонов Nokia также решил остановить поставки оборудования в Россию из-за санкций. "Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать", - сообщили в компании в среду.

Аналогичное решение приняла компания Siemens, прекратившая в том числе работу по всем новым проектам в России.

Одежда

Nike - один из крупнейших американских производителей спортивных товаров - перестал продавать товары на российском сайте и в приложении. Согласно заявлению, опубликованному во вторник на сайте компании, это связано с проблемами с доставкой: "В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России".

Британский интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и косметики ASOS также приостановил доставку в Россию - на русскоязычном сайте компании при попытке сделать заказ появляется объявление: "Доставка в Россию в данный момент невозможна".

Официальных заявлений компании пока не делали.

Автомобили

О решении уйти с российского рынка объявили и несколько крупнейших производителей авто, в том числе автогиганты BMW и Ford.

Компания Ford Motor Company сообщила, что свернет всю работу в России, в том числе совместное предприятие с группой "Соллерс Авто".

"Ford глубоко обеспокоен вторжением на Украину и связанными с этим угрозами миру и стабильности. Ситуация заставила нас пересмотреть свою деятельность в России", - говорится в заявлении компании.

Немецкий концерн BMW, в свою очередь, сообщил об остановке сборки своих автомобилей на калининградском "Автоторе" и прекращении поставок автомобилей на российский рынок. При этом компания продолжит сервисное обслуживание автомобилей своих клиентов.

О приостановке операций в России заявили и другие производители авто, включая Daimler, Volvo, Jaguar и Land Rover.

Нефть

Западные нефтяные гиганты также покидают Россию. В среду американская компания ExxonMobil объявила, что выходит из российского нефтегазового проекта "Сахалин-1".

"ExxonMobil поддерживает народ Украины в его стремлении защитить свою свободу и определить свое будущее как нации. Мы осуждаем военные действия России, которые нарушают территориальную целостность Украины и подвергают опасности ее народ", - сообщает компания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ExxonMobil принимала участие в крупном нефтегазовом проекте "Сахалин-1"

Ранее другой нефтяной гигант - Shell - сообщил, что выйдет из всех совместных предприятий с "Газпромом", в том числе из проекта "Сахалин-2".

Еще один нефтяной гигант - британская BP - 27 февраля объявил о выходе из состава акционеров "Роснефти", в которой ей принадлежало 19,75%.

Кино

Российские кинотеатры из-за войны с Украиной останутся без голливудских фильмов: крупнейшие голливудские студии решили отменить премьеры своих новинок в российских кинотеатрах.

Первой об отмене своих релизов сообщила Warner Bros.: она приостановила показ блокбастера "Бэтмен" с Кристианом Бейлом всего за три дня до его запланированной премьеры.

Затем о заморозке своих релизов сообщили компании Paramount, Sony и Walt Disney Company.