Миллион беженцев из Украины за неделю. Главное о войне к утру четверга

28 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские танки и военная техника на улицах Херсона. Российские войска заняли город накануне

Российские военные продолжают наносить удары по территории Украины, взрывы звучали в том числе в Киеве. В четверг ожидаются российско-украинские переговоры в Беларуси. Российские представитель одной из тем назвал "вопросы, связанные с режимом прекращения огня".

Военная ситуация

Ночью в Киеве и других городах Украины звучали сирены воздушной тревоги. Поступали сообщения о четырех взрывах. Один из них произошел во время прямого включения корреспондента Си-эн-эн. Утром в Киеве снова зазвучали сирены. Городская администрация попросила всех уйти в укрытия.

Заместитель мэра города Изюм в Харьковской области Владимир Мацокин заявил о жертвах среди мирного населения в результате ночных обстрелов. Минобороны России не подтверждало и не опровергало обстрел города.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Cу-25 обстреляли ракетами жилой дом под Киевом

Представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков накануне заявил, что вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Утром в четверг Конашенков сообщил, что российские военные взяли город Балаклея (Харьковская область) и еще несколько населенных пунктов, а также нанесли удар "высокоточным оружием большой дальности" по радиотелевизионному центру на Лысой горе в Киеве. Как и в случае с ударом по телевышке в столице Украины Москва утверждает, что центр использовался Службой безопасности Украины "для психологических операций против России".

Генассамблея ООН накануне приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. "За" проголосовало 141 государство, против - пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

Переговоры

В четверг ожидается второй раунд переговоров Украины с Россией в Беларуси. Вечером в среду офис президента Украины сообщил, что украинская делегация едет на переговоры.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия уточнил, что встреча пройдет не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Точное место не называется. Помощник президента России Владимир Мединский ранее говорил, что переговоры пройдут в Брестской области. На территории Беларуси безопасность украинской делегации обеспечат белорусские спецслужбы, сказал Мединский.

Интерфакс, передавая слова Мединского писал, что повестка переговоров российской и украинской делегаций включает вопросы, связанные с режимом прекращения огня.

После первого раунда 28 февраля стороны заявили, что смогли найти точки соприкосновения и отправляются в свои столицы на консультации.

Миллион беженцев

Более 1 млн беженцев покинули Украину за неделю после начала военных действий. Агентство по делам беженцев ООН заявило, что за последние три дня число беженцев удвоилось - в понедельник ООН сообщала о полумиллионе человек. Согласно этим данным, большая часть беженцев направилась в Польшу.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в свою очередь сообщило, что за неделю погибли 227 мирных жителей, 525 были ранены. Погибших "вероятно гораздо больше", это только те случаи, которые удалось проверить, следует из сообщения.

В числе жертв - сотрудница специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина.

"Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий", - говорится в заявлении секретариата ОБСЕ в Вене.

"Несмотря на неоднократные призывы всего международного сообщества и ОБСЕ, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается. Мы решительно осуждаем усиление обстрелов городских центров, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители", - цитирует заявление ТАСС.

Минобороны России накануне впервые назвало число погибших российских военных - 498. Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении заявил, что число жертв намного больше.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о начале расследования возможных военных преступлений. "После первичного анализа ситуации на Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил Хан.

H&M и Oracle тоже уходят

Крупнейшие мировые компании продолжают покидать Россию. Вслед за Toyota, Volkswagen и другими автопроизводителями накануне вечером Mercedes-Benz объявил по том, что приостановит производство и поставки автомобилей в Россию.

Один из крупнейших в мире продавцов одежды H&M объявил о том, что принял решение временно приостановить все продажи в России. Шведская компания связала свое решение с "трагическими событиями в Украине". Утром в четверг СМИ публикуют фотографии закрытых магазинов H&M в торговых центрах в разных городах России.

Один из крупнейших в мире разработчиков программ Oracle также объявил о приостановке работы в России. "От имени 150 тысяч сотрудников по всему миру и в поддержку избранного правительства и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции", - сказано в ответе на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в "Твиттере".

Стриминговый сервис Spotify закрыл свой российский офис на неопределенный срок в ответ на то, что компания назвала "неспровоцированным нападением Москвы на Украину", пишет агентство Рейтер. Представительство Spotify открыл меньше месяца назад в рамках исполнения российского закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов. При этом сервис собирается продолжить работу в России.

За неделю о невозможности сотрудничать с Россией заявили многие крупнейшие мировые бренды.

Тем временем Южная Корея провела консультации с министерством торговли США по поводу санкций и заявила, что продолжит осуществлять поставки автомобилей, смартфонов и бытовой техники, так как эти товары предназначены для массового потребителя.

Протесты

На антивоенных акциях в России накануне вечером задержали более 700 человек.

По данным правозащитников, в Петербурге было 350 задержанных - это больше, чем в Москве, отмечает издание "Бумага".

За неделю в России задержали больше 7 тысяч противников войны.

Яхта Усманова

На гамбургской верфи заблокировали 512-футовую яхту Dilbar стоимостью почти 600 млн долларов, принадлежащую миллиардеру Алишеру Усманову, утверждает Forbes, ссылаясь на свои источники. Усманов в начале недели попал под европейские санкции за российское вторжение.

Яхта находится на верфи немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября, они прибыла туда для переоборудования. Источники, которые говорили с Forbes, сообщили, что правительство Германии заморозило актив, и, вероятно, после этого сотрудники Blohm+Voss перестали вести работы на судне. Представители Blohm+Voss и Усманов не смогли дать оперативный комментарий.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за 600 млн долларов у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила его по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев. Компания называет ее "одной из самых сложных и сложных яхт, когда-либо построенных - как с точки зрения размеров, так и технологий". Это самая крупная по водоизмещению моторная яхта.

Миллиардер Роман Абрамович под санкции не попал, но накануне объявил, что продает футбольный клуб "Челси". "В текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров", - говорится в его заявлении.