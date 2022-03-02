ЕС отключает от SWIFT семь российских банков

32 минуты назад

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Евросоюз отключает от системы SWIFT семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

Министры иностранных дел ЕС приняли решение отключить эти банки от SWIFT 27 февраля в рамках новых санкций, которые были введены против России из-за вторжения в Украину.

Решение начнет действовать с 12 марта.

Кроме того, Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.

SWIFT - это бельгийский сервис быстрой передачи финансовых сообщений, через который финансовые структуры всего мира обмениваются распоряжениями о переводе денег, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией.

Он объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах и территориях. Отключение банка от SWIFT значит, что он мгновенно выпадает из этой системы.