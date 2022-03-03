"Яндекс", RT, центр Мейерхольда: кто еще лишился сотрудников из-за вторжения России в Украину

55 минут назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, Культурное пространство "ГЭС-2" заявило о переменах в программе в связи с "трагическими событиями". Оттуда уволился по меньшей мере один куратор

Военное вторжение России в Украину осудили сотни музыкантов, блогеров, актеров, телеведущих, писателей, комиков и других инфлюенсеров. Некоторые из них даже уволились в знак протеста. Русская служба Би-би-си рассказывает, кто из публичных людей уволился с работы и как они это аргументировали.

Антонина Самсонова, руководитель проектов в "Яндексе"

Антонина Самсонова, которая ранее работала на "Эхе Москвы", Republic и "Дожде" (внесен российским минюстом в реестр СМИ-иноагентов), написала в соцсетях, что увольняется по собственному желанию в знак протеста против действий компании в связи с вторжением России в Украину.

"В связи с тем, что "Яндекс" не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей, прошу уволить меня по собственному желанию. Действия компании я считаю преступлением и соучастием в войне и убийствах", - написала она в "Инстаграме" и "Фейсбуке".

Самсонова основала проект TheQuestion в начале 2015 года. Позднее "Яндекс" выкупил портал, объединил его с похожим проектом и переименовал в "Яндекс.Кью". Самсонова стала управлять объединенным направлением вопросов и ответов.

1 марта экс-глава сервиса "Яндекс.Новости" Лев Гершензон написал, что российские пользователи не видят на главной странице "Яндекса" сообщений о войне: "Сегодня шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 млн российских пользователей видят, что никакой войны нет, тысяч погибших российских солдат нет, десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет, нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах".

"Яндекс" сегодня - ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких "новостей" - это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете", - написал Гершензон.

Бывшим сотрудникам ответил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян. Он написал на своей странице в "Фейсбуке", что "от компании сегодня многие требуют немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию. "Я считаю, что любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами", - сказал Худавердян.

К таковым он отнес "безопасность сотрудников" и "сохранение работоспособности наших ключевых сервисов для людей". Худавердян подчеркнул, что защищает не бизнес, а "сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать. Такси должно приезжать, товары и еда доставляться. Инфраструктура - работать". Поэтому, по его словам, компания не может "забираться на броневик".

Мария Баронова, шеф-редактор RT

Автор фото, Artem Korotaev/TASS

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Мария Баронова, работавшая шеф-редактором телеканала RT с 2019 года, заявила, что увольняется, так как ей "с режимом и людьми, причастными к ударам по матери городов русских, стало не о чем друг с другом говорить с 24 февраля 2022 года". Об этом она сказала в беседе с Би-би-си.

"Я люблю Россию, а теперь моя страна разрушена. Раньше я полагала, что надо уговорить режим и оппозицию не ненавидеть друг друга, а объединяться. После совершенного объединяться не с кем и не о чем", - сказала она.

"Если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил", - написала она в своем телеграм-канале.

Баронова с 2014 года занималась проектом по помощи российским политзаключённым и их семьям, который позже стал "Правозащитой Открытки". В 2016 году она участвовала в выборах в Госдуму, где набрала недостаточно голосов, хотя ее результат стал одним из лучших среди кандидатов "Открытой России".

В 2017 году Баронова возглавила московское отделение "Открытой России". В то же году Генпрокуратура признала нежелательными британские структуры Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia. Они, по заверениям активистов, не имели отношения к "Открытой России", однако это не помешало российским властям начать составлять административные протоколы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации против правозащитников. В 2019 году организация заявила о самоликвидации.

Миндаугас Карбаускис, художественный руководитель Театра имени Маяковского

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Режиссер Миндаугас Карбаускис уволился с поста художественного руководителя Театра имени Маяковского 25 февраля. Он написал на своей странице в "Фейсбук" лаконичное "Я тоже ухожу!".

Как уточнил РИА Новости директор театра Александр Стульнев, Карбаускис написал заявление об уходе с поста худрука по собственному желанию.

Карбаускис работал в Москве с 2001 года. Он лауреат многочисленных престижных театральных премий и наград, в том числе "Золотая маска", "Хрустальная Турандот", "Триумф". Первой его работой в качестве режиссера стал спектакль "Долгий рождественский обед" в театре-студии под руководством Олега Табакова.

Также он работал в МХТ им. Чехова, "Мастерской Петра Фоменко", РАМТ.

Художественным руководителем Московского академического театра имени Маяковского Карбаускис стал в 2011 году. В 2021 году состоялась премьера его десятого спектакля в этом театре: "Школа жен" по Мольеру в переводе Дмитрия Быкова.

Елена Ковальская, директор центра им. Мейерхольда

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Директор Театрально-культурного центра им. Мейерхольда Елена Ковальская заявила об уходе со своей должности в день начала войны, 24 февраля.

"Друзья, в знак протеста против вторжения России в Украину ухожу с должности директора государственного театра - ЦИМа. Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату. Дела доведу до конца - которые начаты, на общественных началах", - написала она в "Фейсбуке".

Ковальская с 1999 по 2012 годы работала обозревателем журнала "Афиша", также она была в составе экспертного совета по поддержке современной драматургии при минкульте. С 2012 по 2014 годы Ковальская руководила проектом "Школа театрального лидера" Центра имени Мейерхольда и департамента культуры Москвы. С 2013 года она работала арт-директором Центра имени Мейерхольда.

1 марта стало известно об увольнении худрука Центра имени Мейерхольда Дмитрия Волкострелова. Он заявил, что его уволили без объяснения причин.

Он рассказал изданию "Медуза" (признано в России СМИ-иноагентом), что "в тот же день [24 февраля] написал текст [с осуждением войны] для социальных сетей ЦИМа".

По словам Волкострелова, ему позвонили из департамента культуры Москвы и назначили встречу, на которой сообщили, что его увольняют. "Предложили написать увольнение по собственному желанию, объяснили это так: нужно хорошо расстаться, чтобы оставить возможность когда-нибудь продолжить отношения. Я отказался писать это заявление. Мне сказали: хорошо, конечно, вот, ознакомьтесь с приказом об увольнении. Официально меня уволили без объяснения причин", - рассказал экс-худрук.

Василий Петренко, дирижер

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

Дирижер Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова Василий Петренко заявил, что решил приостановить свою работу в России из-за военных действий в Украине.

"Трагедия, разворачивающаяся в Украине, уже является одним из величайших моральных провалов и гуманитарных катастроф нашего века. Исторические и культурные связи между русским и украинским народами, которыми я горжусь, никогда не могут быть использованы для оправдания российского вторжения. В ответ на эти ужасные события я принял решение приостановить свою работу в России [...] до восстановления мира. Я верю в продвижение дружбы и понимания через все границы. Мир должен быть восстановлен как можно скорее", - говорится в заявлении Петренко.

Госоркестр России имени Светланова - один из старейших симфонических коллективов страны, в 2021 году ему исполнилось 85 лет. Выступления оркестра проходили на самых известных концертных площадках мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Альберт-холле в Лондоне, Мюзикферайне в Вене.

Никита Рассказов, куратор дома культуры "ГЭС-2"

О своем увольнении из открывшегося в декабре 2021 года Дома культуры "ГЭС-2" заявил музыкальный куратор Никита Рассказов.

В "Фейсбуке" он написал, что "способность отделять себя от институции крайне важна - она позволяет видеть себя и двигаться независимо от ее целей и методов, теряющих связь с реальными местом и человеком".

"Публичная реакция фонда [фонд V-A-C, открывший "ГЭС-2"] на войну в Украине, на случаи цензуры, "правда" как заявленная тема сезона превращают любое ценностное высказывание "ГЭС-2" в пустой знак, - написал он. - Моя личная позиция не стоит ничего, если я останусь там, где выбирают молчать".

По данным журнала "Театр", из "ГЭС-2" также уволилась куратор Екатерина Крупенникова.