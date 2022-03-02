Минобороны России впервые отчиталось о потерях на Украине: погибли 498 военных

18 минут назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Минобороны России впервые назвало потери российской армии на Украине. Согласно заявлению ведомства, за время военных действий 498 солдат погибло, 1597 ранены.

Потери украинской стороны, по утверждению ведомства, составили 2870 человек, около 3700 человек ранены. Кроме того, минобороны объявило, что взяло в плен 572 военных армии Украины.

"Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Указанные минобороны числа действительно значительно отличаются от данных, которые ранее публиковали украинские власти.

Утром в среду Генштаб Украины заявил о потерях российской армии в 5840 человек (ранее агентство УНИАН уточняло, что в эту графу заносят не только убитых, но и раненых).