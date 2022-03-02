Седьмой день вторжения на Украину: Россия впервые признала потери, Абрамович решил продать "Челси"

20 минут назад

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Минобороны России впервые назвало потери российской армии на Украине: по официальным данным, за время военных действий погибли 498 и были ранены 1597 военнослужащих.

При этом, как утверждают в ведомстве, потери украинской стороны составили 2870 человек убитыми и около 3700 - ранеными.

Кроме того, минобороны объявило, что взяло в плен 572 украинских военных.

Эти данные сильно расходятся с данными Генштаба Украины, который утверждает, что на утро среды российские потери составили 5840 человек убитыми и ранеными.

Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники оценивали число погибших российских военных приблизительно в 1,5-2 тысячи.

В нынешней ситуации все эти цифры практически невозможно подтвердить или опровергнуть.

Херсон-Харьков-Житомир-Мариуполь: война на всех фронтах

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Минобороны России заявило, что российские подразделения взяли под контроль центр Херсона.

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Журналисты New York Times подтвердили, что на распространившихся в интернете материалах действительно видна российская армия в центре Херсона.

Как сообщил в своем "Фейсбуке" мэр Херсона Игорь Колыхаев, "действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были".

"Мы с командой - мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны, - пишет Колыхаев, - мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения. Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д".

"Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь ЖИТЬ!"

В Харькове был нанесен удар по зданию областного управления полиции, утверждает УНИАН, публикуя видео последствий взрыва.

AFP со ссылкой на спасателей пишет о четырех погибших и девяти раненых.

Reuters со ссылкой на главу областной администрации Олега Синегубова сообщает, что за последние сутки в результате обстрелов в Харькове, где ночью высадился российский десант, погиб по меньшей мере 21 человек, 112 ранены.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины утверждает, что обстрелу подвергся Житомир, есть жертвы.

В самопровозглашенной ДНР утром в среду заявили, что Мариуполь заблокирован бойцами "республики". Из самого Мариуполя поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Накануне представитель министерства обороны России заявил, что силы ДНР вышли на границу Донецкой области, соединившись с частями российской армии, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Группа российских переговорщиков, как сообщалось, намерена была прибыть в среду вечером на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервбю западным журналистам, для продолжения переговоров с Россией нужно "прекратить бомбить людей".

ООН: Украину покинуло почти 900 тыс. беженцев

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Как сообщает агентство ООН по делам беженцев (UNHCR), с начала вторжения России на Украину страну покинуло почти 900 тысяч человек. Более половины из этого числа временно разместила у себя Польша.

UNHCR просит пожертвовать около 2 млрд долларов на проведение гуманитарной операции по оказанию помощи беженцам, но опасается, что в общей сложности страну может покинуть до 4 млн человек.

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Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию, осуждающую вторжение на Украину и требующую немедленного вывода оттуда российских войск.

Накануне голосования на чрезвычайной сессии, созванной Советом безопасности ООН, украинский представитель Сергей Кислица заявил, что Россия хочет лишить Украину самого права на существование, а российский посол Василий Небензя вновь повторил, что Москва намерена лишь положить конец конфликту на востоке Украины, и обвинил Запад в открытых и циничных угрозах другим членам ООН с целью заставить их проголосовать за резолюцию.

Лишь пять стран проголосовли против принятия резолюции. Это была сама Россия, а также Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея.

Между тем Китай, которого многие в России считают чуть ли не самым близким союзником, и которй вместе с Россией выступает против расширения НАТО, при голосовании предпочел воздержаться.

США открывают сезон охоты на клептократов

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Как сообщают источники в Белом доме, США готовят расширенный санкционный список, в который попадут многие российские олигархи, а также их компании и активы.

По данным газеты Washington Post, в список попадающих под санкции лиц, который согласовывается сейчас Белым домом и министерством финансов, войдут представители российских элит, связанные со Сбербанком, ВТБ, Роснефтью и ФСБ.

Этот список отчасти повторяет список лиц, обнародованный в понедельник Евросоюзом, в котором, в частности, фигурирует миллиардер Алишер Усманов.

Однако американцы, судя по всему, не внесли в список председателя правления и президента Роснефти, генерал-майора ФСБ в отставке Николая Токарева, заместителя премьер-министра России Дмитрия Чернышенко и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которые попали под санкции ЕС.

Тем не менее, в своем ежегодном обращении к нации президент Байден подчеркнул, что Америка начнет конфисковывать яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты богатых россиян, близких к Путину.

"Мы придем за вашим незаконно нажитым добром", - пообещал Джо Байден.

Роман Абрамович решил продать "Челси"

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Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему британский футбольный клуб "Челси".

Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим в войне на Украине.

Как сообщали СМИ, Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании из-за российского вторжения на Украину.