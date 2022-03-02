Седьмой день вторжения на Украину: Россия впервые признала потери, Абрамович решил продать "Челси"
Минобороны России впервые назвало потери российской армии на Украине: по официальным данным, за время военных действий погибли 498 и были ранены 1597 военнослужащих.
При этом, как утверждают в ведомстве, потери украинской стороны составили 2870 человек убитыми и около 3700 - ранеными.
Кроме того, минобороны объявило, что взяло в плен 572 украинских военных.
Эти данные сильно расходятся с данными Генштаба Украины, который утверждает, что на утро среды российские потери составили 5840 человек убитыми и ранеными.
Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники оценивали число погибших российских военных приблизительно в 1,5-2 тысячи.
В нынешней ситуации все эти цифры практически невозможно подтвердить или опровергнуть.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- КОНФЛИКТ: Война России с Украиной: что дальше и что будет делать НАТО?
- ЭСКАЛАЦИЯ: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим. Что это значит?
- ОЧЕВИДЦЫ: "Kак в XXI веке может быть вообще война?" Жительницы Харькова о бомбежках
- ИЗОЛЯЦИЯ: ЕС отрезал Россию от самолетов. К чему это приведет?
- ПЕРСПЕКТИВЫ: Балтийские страны готовятся к военному конфликту с Россией. Насколько он реален?
Херсон-Харьков-Житомир-Мариуполь: война на всех фронтах
Минобороны России заявило, что российские подразделения взяли под контроль центр Херсона.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Журналисты New York Times подтвердили, что на распространившихся в интернете материалах действительно видна российская армия в центре Херсона.
Как сообщил в своем "Фейсбуке" мэр Херсона Игорь Колыхаев, "действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были".
"Мы с командой - мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны, - пишет Колыхаев, - мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения. Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д".
"Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь ЖИТЬ!"
В Харькове был нанесен удар по зданию областного управления полиции, утверждает УНИАН, публикуя видео последствий взрыва.
AFP со ссылкой на спасателей пишет о четырех погибших и девяти раненых.
Reuters со ссылкой на главу областной администрации Олега Синегубова сообщает, что за последние сутки в результате обстрелов в Харькове, где ночью высадился российский десант, погиб по меньшей мере 21 человек, 112 ранены.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины утверждает, что обстрелу подвергся Житомир, есть жертвы.
В самопровозглашенной ДНР утром в среду заявили, что Мариуполь заблокирован бойцами "республики". Из самого Мариуполя поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
Накануне представитель министерства обороны России заявил, что силы ДНР вышли на границу Донецкой области, соединившись с частями российской армии, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.
Группа российских переговорщиков, как сообщалось, намерена была прибыть в среду вечером на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервбю западным журналистам, для продолжения переговоров с Россией нужно "прекратить бомбить людей".
ООН: Украину покинуло почти 900 тыс. беженцев
Как сообщает агентство ООН по делам беженцев (UNHCR), с начала вторжения России на Украину страну покинуло почти 900 тысяч человек. Более половины из этого числа временно разместила у себя Польша.
UNHCR просит пожертвовать около 2 млрд долларов на проведение гуманитарной операции по оказанию помощи беженцам, но опасается, что в общей сложности страну может покинуть до 4 млн человек.
Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию, осуждающую вторжение на Украину и требующую немедленного вывода оттуда российских войск.
Накануне голосования на чрезвычайной сессии, созванной Советом безопасности ООН, украинский представитель Сергей Кислица заявил, что Россия хочет лишить Украину самого права на существование, а российский посол Василий Небензя вновь повторил, что Москва намерена лишь положить конец конфликту на востоке Украины, и обвинил Запад в открытых и циничных угрозах другим членам ООН с целью заставить их проголосовать за резолюцию.
Лишь пять стран проголосовли против принятия резолюции. Это была сама Россия, а также Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея.
Между тем Китай, которого многие в России считают чуть ли не самым близким союзником, и которй вместе с Россией выступает против расширения НАТО, при голосовании предпочел воздержаться.
США открывают сезон охоты на клептократов
Как сообщают источники в Белом доме, США готовят расширенный санкционный список, в который попадут многие российские олигархи, а также их компании и активы.
По данным газеты Washington Post, в список попадающих под санкции лиц, который согласовывается сейчас Белым домом и министерством финансов, войдут представители российских элит, связанные со Сбербанком, ВТБ, Роснефтью и ФСБ.
Этот список отчасти повторяет список лиц, обнародованный в понедельник Евросоюзом, в котором, в частности, фигурирует миллиардер Алишер Усманов.
Однако американцы, судя по всему, не внесли в список председателя правления и президента Роснефти, генерал-майора ФСБ в отставке Николая Токарева, заместителя премьер-министра России Дмитрия Чернышенко и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которые попали под санкции ЕС.
Тем не менее, в своем ежегодном обращении к нации президент Байден подчеркнул, что Америка начнет конфисковывать яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты богатых россиян, близких к Путину.
"Мы придем за вашим незаконно нажитым добром", - пообещал Джо Байден.
Роман Абрамович решил продать "Челси"
Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему британский футбольный клуб "Челси".
Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим в войне на Украине.
Как сообщали СМИ, Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании из-за российского вторжения на Украину.
24 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских банков и чиновников, а также заявил, что планируется новая заморозка активов более сотни человек и компаний.