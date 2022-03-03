Назвал события на Украине войной? До 15 лет. Госдума готовит "закон о фейках о военной операции"

час назад

Автор фото, DENIS SINYAKOV/AFP via Getty Images Подпись к фото, Единственным надежным источником информации российские власти считают только свои собственные СМИ

Госдума рассмотрит законопроект о внесении в российское законодательство поправок, запрещающих распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах России и в частности о так называемой "специальной военной операции".

Согласно законопроекту (он одобрен профильным комитетом и еще должен быть утвержден парламентом), ложная информация о вооруженных силах России (решение о ее достоверности определит сам суд) будет наказываться штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или лишением свободы до трех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Если фейки созданы организованной группой, должностными лицами или сопровождаются сфальсифицированными доказательствами, виновным будет грозить уже от пяти до 10 лет колонии.

Если же фейковая информация повлечёт тяжкие последствия, то срок возможного заключения увеличивается и составляет от 10 до 15 лет.

Кроме того, поправки предполагают запрет на дискредитацию российских вооруженных сил. Первое нарушение такого рода повлечет административную ответственность, а повторное - уже уголовную в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ должны освещать военные действия только на основе информации из официальных российских источников. РКН требовал от СМИ удалить заметки, в которых происходящее на Украине называлось "войной" или "нападением", а также заблокировал уже несколько российских независимых СМИ.

В частности, вечером 1 марта радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания в России, а ее сайт был заблокирован Роскомнадзором одновременно с сайтом телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Это было сделано по представлению Генпрокуратуры.

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Роскомнадзор заявил, что на сайтах "Эха Москвы" и "Дождя" были материалы, содержащие "ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины", а также о способах ведения боевых действий, погибших российских военных, обстрелах и жертвах среди мирного населения. Кроме того, следовало из заявления, Роскомнадзор обнаружил призывы к акциям протеста.

"Эхо Москвы" и "Дождь" обещали обжаловать решение Генпрокуратуры в суде.

Однако позже совет директоров "Эха Москвы", которое входит в холдинг "Газпром-медиа", принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. В "Газпром-медиа" сообщили, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая заявила о распространении "ложной информации" о действиях российских военных на Украине.