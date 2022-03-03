Российские войска взяли под свой контроль Херсон, в Мариуполе тяжелое положение

53 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские солдаты и танки появились на улицах Херсона

Российские войска взяли под свой контроль портовый город Херсон на юге Украины, сообщил его мэр Игорь Колыхаев.

Херсон с населением около 280 тыс. жителей - первый крупный украинский город, взятый российскими войсками после тяжелых боев.

Как сообщил Колыхаев, российские военные вошли в здание горисполкома и ввели комендантский час для жителей города с 06:00 до 20:00.

По его словам, переговоров как таковых с российской стороной не было, однако было обговорено, как будет функционировать город.

"Это не были переговоры или что-то такое, о чём уже поползли слухи. Со мной никто ни о чём не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были", - написал Колыхаев в "Фейсбуке".

"Мы с командой - мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны. Мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения. Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д." - пишет мэр города.

Договоренности с российскими военными, как пишет в "Фейсбуке" Игорь Колыхаев, следующие:

В город можно выезжать только днём.

Комендантский час с 20.00 до 06.00 сохраняется строго.

Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим.

Мы снова выпустим коммунальный транспорт, чтобы на работу добирались сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и т.д.

Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют.

Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны будут готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

"Я пришёл обновить инфраструктуру, заводить в Херсон инвестиции, строить дома, дороги, парки и новую жизнь для родного города. В результате я ищу спецпакеты для убитых, ставлю на уши весь мир, прося "зелёный коридор", и думаю, КАК мне теперь восстанавливать город после танков и БТРов", - пишет мэр Херсона.

Мариуполь в тяжелом положении

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Джоэл Гантер, BBC News, Украина

После более чем 15 часов непрерывных бомбардировок ключевой украинский порт Мариуполь "близок к гуманитарной катастрофе", заявил Би-би-си заместитель мэра города Сергей Орлов.

"Российская армия применят все свои виды оружия здесь - артиллерию, ракетные установки, самолеты. Они пытаются разрушить город", - говорит Сергей Орлов.

По словам Орлова, российские войска находились в нескольких километрах от города со всех сторон и наносили удары по ключевой инфраструктуре, отрезая поступление воды и электроснабжение в некоторые части города.

Один густонаселенный жилой район, по словам заместителя мэра, почти полностью разрушен.

"Мы не можем посчитать число жертв здесь, но мы думаем, что по меньшей мере сотни людей погибли. Мы не можем пойти туда и собрать тела. Мой отец там живет, и я не знаю, жив он или нет", - говорит Сергей Орлов.

"Мы верим в нашу украинскую армию, но мы в ужасном положении", - говорит он.