Международный суд в Гааге начал расследование действий России на Украине

час назад

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Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан сообщил о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных Россией на Украине за последние годы.

"После первичного анализа ситуации на Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил главный прокурор ICC.

Расследование возможных военных преступлений на Украине началось после того, как российские военные были обвинены в обстрелах мирных жителей.

Украинские города, в том числе Киев, Харьков, Ирпень и Мариуполь, подверглись интенсивным обстрелам.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях после воздушных налетов на Харьков, в ходе которых погибли жители города.

В среду мэр Херсона сообщил, что российские войска взяли под свой контроль этот портовый город на юге страны. А заместитель мэра другого важного порта, Мариуполя, заявил Би-би-си, что город близок к гуманитарной катастрофе.

Как сообщается, суд в Гааге рассмотрит нынешние и прошлые обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и в геноциде. Будут рассмотрены действия с 2013 года, до российской аннексии Крыма.

Автор фото, Google Подпись к фото, Украину покинуло около миллиона беженцев

Украинские власти заявляют, что с момента российского вторжения погибло более двух тысяч украинцев, однако эти данные не верифицированы независимо.

Комиссар ООН по беженцам, тем временем, сообщил, что Украину покинул примерно миллион беженцев.

Число беженцев увеличилось вдвое за последние три дня. Еще в понедельник ООН сообщала о полумиллионе человек.

Большая часть беженцев, сотни тысяч человек, направились в Польшу, сообщает ООН.

Обращение 38 стран

Ранее главный прокурор IIC Карим Хан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешением для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно.

Среди этих стран - все 27 стран Евросоюза, Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Город Ирпень в Киевской области подвергся мощному обстрелу, фото 2 марта 2022 года

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Согласно заявлению британского Форин-офиса, выпущенному в среду вечером, Великобритания сыграла ведущую роль в объединении союзников для обращения в Международный трибунал в Гааге.

"Как страна, участвовавшая в создании Международного уголовного суда, Великобритания готова оказать необходимую техническую поддержку для достижения обвинительных приговоров", - заявил британский министр юстиции Доминик Рааб.

"Любой российский лидер и офицер, отдающий преступные приказы, должен знать, что ему грозит скамья подсудимых и, в конечно счете, тюрьма", - предупредил Рааб.

Глава МИД Британии Лиз Трасс также заявила, что Лондон будет тесно сотрудничать со своими союзниками, добиваясь справедливого возмездия.