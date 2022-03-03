Радио "Эхо Москвы" и ее сайт ликвидируют

3 часа назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. В "Газпром-медиа" сообщили, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая заявила о распространении "ложной информации" о действиях российских военных на Украине. "Эхо Москвы" начало вещать летом 1990 года.

Большинством голосов совета директоров ЗАО "Эхо Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции и сайта "Эхо Москвы", сообщил в своем телеграм-канале главный редактор радио Алексей Венедиктов.

Ранее радиостанция была отключена от эфира по требованию Генпрокуратуры. Роскомнадзор заблокировал ее сайт.

Утром в четверг Венедиктов предположил, что совет директоров радио может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радиостанции. Генпрокуратура, по его мнению, не требовала закрыть радио и его сайт.

"Решение о ликвидации было принято всего за 15 минут в моем отсутствии, меня на заседание даже не пригласили", - сказал он Интерфаксу.

"Эхо Москвы" входит в холдинг "Газпром-медиа". В пресс-службе холдинга сообщили, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры.

"Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации "Эхо Москвы", совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ радиоканала "Эхо Москвы" и СМИ одноименного электронного периодического издания", - дословно сказано в сообщении пресс-службы.

Решение совета директоров фактически лишает собственности миноритарных акционеров ЗАО "Эхо Москвы", которым принадлежит 34% акций общества, сказал Венедиктов: "Мы соберемся с акционерами и решим, что с этим делать".

Отключение "Эха"

Вечером 1 марта радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания в России, ее сайт был заблокирован Роскомнадзором одновременно с сайтом телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Это было сделано по представлению Генпрокуратуры.

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"Эхо Москвы" и "Дождь" обещали обжаловать решение Генпрокуратуры в суде.

Заявление прокуратуры в Роспотребнадзор с требованием о блокировке сайтов "Эха Москвы" и "Дождя" дословно звучало так: "В связи с целенаправленным и систематическим размещением... информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

"Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений", - говорил Венедиктов Интерфаксу.

Российские власти требуют, чтобы СМИ называли российское вторжение на Украину "специальной военной операцией".

Роскомнадзор заявлял, что на сайтах "Эха Москвы" и "Дождя" были материалы, содержащие "ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины", а также о способах ведения боевых действий, погибших российских военных, обстрелах и жертвах среди мирного населения. Кроме того, следовало из заявления, Роскомнадзор обнаружил призывы к акциям протеста.

"Редакция "Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта. Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами", - писал Венедиктов в своем телеграм-канале вечером 1 марта.

"Дождь", сайт которого заблокирован, продолжает работать, часть его сотрудников, в том числе главный редактор Тихон Дзядко, сообщили, что покидают России из соображений безопасности. "Дождь " заявлял, что строго следует российским законам. "Мы публикуем материалы только со ссылкой на проверенные источники информации - представителей органов власти обеих стран, экспертов с репутацией, крупных политиков и журналистов ведущих изданий обеих стран".

Трансляция программ "Эха Москвы" продолжается в YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции из магазина Google Play, сообщил Венедиктов. "Дождь" рассказал об аналогичном требовании Роскомнадзора в отношении своего приложения.

"Эхо Москвы" впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве. Через год независимое радио отключали от эфира по приказу ГКЧП. Редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.

"Бизнес-логика больше не работает", - прокомментировала решение о ликвидации медиа-эксперт Ксения Болецкая, которая ранее предполагала, что "Газпром-медиа" вряд ли захочет "просто убить актив".

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что не хочет комментировать решение Генпрокуратуры об отключении радиостанции от эфира. "Комментировать это никак не можем и не хотим. Дальше будет видно", - сказал он. Песков уточнял, что президент России "в курсе такого решения". В четверг он заявил, что "радиостанция нарушила закон", а "собственник принял такое решение".