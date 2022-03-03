IKEA прекращает работу в России

час назад

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Мебельный гигант IKEA объявил об остановке работы в России. Российское вторжение на Украину в шведской компании назвали трагедией.

"Война на Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России", - заявили в шведской компании.

"Конфликт России и Украины - это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация", - говорится в письме сотрудникам, с которым ознакомился Интерфакс.

IKEA остановит свое производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков.

Все магазины IKEA, кроме торговых центров "Мега", закрываются, сказано в заявлении. Магазины будут закрыты с пятницы, 4 марта, сказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

В России у IKEA 17 магазинов. Согласно заявлению компании, в них работает 15 тысяч сотрудников. В IKEA пообещали оказать им необходимую поддержку.

В компании заявили, что фонд IKEA, финансируемый материнской компанией Ingka Group, пожертвует 20 млн евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Россия начала боевые действия на Украине 24 февраля. Практически сразу после их начала западные компании начали массово останавливать работу с российскими клиентами или выходить из совместного бизнеса. Некоторые делают это из-за санкций или сложностей с ведением бизнеса, другие - напрямую заявляют, что не готовы работать с ведущей войну страной.

За неделю о невозможности сотрудничать с Россией заявили многие крупнейшие мировые бренды.

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В четверг об уходе из России сообщила мебельная сеть Jysk, которую называют датским аналогом IKEA.

Накануне о приостановке продаж в России объявила шведская компания H&M - один из крупнейших в мире продавцов одежды и товаров для дома.

Volkswagen в четверг официально подтвердил прекращение производства автомобилей в России "до дальнейшего уведомления". Экспорт автомобилей всех брендов также будет "немедленно прекращен", в том числе Skoda. Mercedes-Benz еще в среду заявил, что приостановит производство и поставки автомобилей в России. Ранее о прекращении производства и поставок объявили Toyota, BMW, Volvo, Jaguar Land Rover и другие автопроизводители.

Еще один алкопроизводитель приостановил поставки в Россию - Diageo. Эта компания выпускает такие бренды, как Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff и White Horse.