Во Франция конфискована яхта, которая может принадлежать Игорю Сечину

час назад

Автор фото, NICOLAS TUCAT / AFP Подпись к фото, Снимок яхты сделан 3 марта во французском портовом городе Ла-Сьота на юге Франции

Власти Франции конфисковали яхту Amore Vero (ранее - "Княгиня Ольга"), которая, по их данным, может принадлежать главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

В своем "твиттере" министр выложил копию документа, из которого следует, что яхту задержали на верфи во французском порту Ла-Сьота на Средиземном море. В пресс-релизе говорится, что судно должно было оставаться на верфи до 1 апреля, но уже в ночь на 3 марта готовилась к экстренному выходу в море.

В 2016 году в "Новой газете" вышла статья, связывающая яхту с Сечиным. В том же году суд обязал издание опровергнуть эту информацию.

Ранее журнал Forbes сообщил, что в Германии арестовали яхту Dilbar, принадлежащую миллиардеру Алишеру Усманову, стоимость которой оценивается в 600 млн долларов.

Би-би-си ранее писала, что роскошная яхта Graceful, которую связывают с президентом России Владимиром Путиным, незадолго до начала военных действий на Украине была перегнана из Гамбурга в Россию.

За две недели до войны на Украине Graceful спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград - возможно, из-за угрозы санкций.