Во Франция конфискована яхта, которая может принадлежать Игорю Сечину
Власти Франции конфисковали яхту Amore Vero (ранее - "Княгиня Ольга"), которая, по их данным, может принадлежать главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.
В своем "твиттере" министр выложил копию документа, из которого следует, что яхту задержали на верфи во французском порту Ла-Сьота на Средиземном море. В пресс-релизе говорится, что судно должно было оставаться на верфи до 1 апреля, но уже в ночь на 3 марта готовилась к экстренному выходу в море.
В 2016 году в "Новой газете" вышла статья, связывающая яхту с Сечиным. В том же году суд обязал издание опровергнуть эту информацию.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- КОНФЛИКТ: Война России с Украиной: что дальше и что будет делать НАТО?
- ЭСКАЛАЦИЯ: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим. Что это значит?
- ОЧЕВИДЦЫ: "Kак в XXI веке может быть вообще война?" Жительницы Харькова о бомбежках
- ИЗОЛЯЦИЯ: ЕС отрезал Россию от самолетов. К чему это приведет?
- ПЕРСПЕКТИВЫ: Балтийские страны готовятся к военному конфликту с Россией. Насколько он реален?
Ранее журнал Forbes сообщил, что в Германии арестовали яхту Dilbar, принадлежащую миллиардеру Алишеру Усманову, стоимость которой оценивается в 600 млн долларов.
Би-би-си ранее писала, что роскошная яхта Graceful, которую связывают с президентом России Владимиром Путиным, незадолго до начала военных действий на Украине была перегнана из Гамбурга в Россию.
За две недели до войны на Украине Graceful спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград - возможно, из-за угрозы санкций.
Ранее ее называли "яхтой Путина" без особых доказательств. Би-би-си нашла ее владельца в массиве документов "дворца Путина".
Перед войной "яхту Путина" эвакуировали из Гамбурга. Теперь известно, кому она может принадлежать
За две недели до войны на Украине роскошная яхта Graceful спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград - возможно, из-за угрозы санкций. Ранее ее без особых доказательств называли "яхтой Путина". Би-би-си нашла ее владельца.