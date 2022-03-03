В Беларуси начался второй раунд переговоров России и Украины
Второй раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской пуще в Беларуси.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке... Немедленное прекращение огня... Перемирие... Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", - написал представитель украинской делегации Михаил Подоляк в "Твиттере".
Составы делегаций остались прежними: с российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.
В составе украинской делегации - министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Накануне глава российской делегации Мединский рассказал, что в ходе очередного раунда будет обсуждаться в том числе прекращение огня.
"У нас блок предложений из трех частей. Они касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического", - сообщил Мединский позднее.
В украинской делегации назвали "программой минимум" вопрос гуманитарных коридоров.
Переговоры начались с двухчасовым опозданием: изначально планировалось, что они стартуют в 15:00, однако в это время Михаил Подоляк опубликовал в своем "Твиттере" фотографию, на которой он сидит в вертолете вместе с Давидом Арахамией и готовится к вылету.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Переговоры могли пройти еще в среду, но их отложили из-за споров о месте проведения. МИД Беларуси накануне сообщил, что они должны пройти в "Домике охотника" в Беловежской пуще.
Позднее в среду близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил Интерфаксу, что украинская делегация столкнулась с логистическими проблемами на пути к месту проведения переговоров.
Украинская сторона вскоре подтвердила, что переговоры состоятся в другом месте.
"Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже", - написал в "Фейсбуке" представитель украинской делегации Давид Арахамия.
Глава МИД России Сергей Лавров утром в четверг обвинил Украину в затягивании переговоров.
"Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Ну наверняка они получают указания из Вашингтона. Никаких сомнений нет - эта страна совершенно несамостоятельна, но тем не менее должны состояться переговоры", - сказал он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что пока в Украине гибнут люди, украинские переговорщики "место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться".
Первый раунд переговоров
28 февраля российская и украинская делегации впервые после начала российского вторжения встретились на территории Беларуси. Встреча прошла в Гомельской области недалеко от украинской границы в районе реки Припять.
Переговоры продолжались около пяти часов, однако никаких конкретных решений по их итогам принято не было.
Михаил Подоляк после встречи сообщил, что стороны уезжают для консультаций в столицы и выделили "ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Владимир Мединский выразился еще более обтекаемо, отметив, что стороны нашли "некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".
Президент Украины Владимир Зеленский накануне переговоров высказывался о них скептически, признаваясь, что не верит "в результат этой встречи, но пусть попробуют". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, называл победой уже тот факт, что Россия согласилась на переговоры без предварительных условий.