В Беларуси начался второй раунд переговоров России и Украины

час назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Второй раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской пуще в Беларуси.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке... Немедленное прекращение огня... Перемирие... Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", - написал представитель украинской делегации Михаил Подоляк в "Твиттере".

Составы делегаций остались прежними: с российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В составе украинской делегации - министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Накануне глава российской делегации Мединский рассказал, что в ходе очередного раунда будет обсуждаться в том числе прекращение огня.

"У нас блок предложений из трех частей. Они касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического", - сообщил Мединский позднее.

В украинской делегации назвали "программой минимум" вопрос гуманитарных коридоров.

Переговоры начались с двухчасовым опозданием: изначально планировалось, что они стартуют в 15:00, однако в это время Михаил Подоляк опубликовал в своем "Твиттере" фотографию, на которой он сидит в вертолете вместе с Давидом Арахамией и готовится к вылету.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Переговоры могли пройти еще в среду, но их отложили из-за споров о месте проведения. МИД Беларуси накануне сообщил, что они должны пройти в "Домике охотника" в Беловежской пуще.

Позднее в среду близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил Интерфаксу, что украинская делегация столкнулась с логистическими проблемами на пути к месту проведения переговоров.

Украинская сторона вскоре подтвердила, что переговоры состоятся в другом месте.

"Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже", - написал в "Фейсбуке" представитель украинской делегации Давид Арахамия.

Глава МИД России Сергей Лавров утром в четверг обвинил Украину в затягивании переговоров.

"Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Ну наверняка они получают указания из Вашингтона. Никаких сомнений нет - эта страна совершенно несамостоятельна, но тем не менее должны состояться переговоры", - сказал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что пока в Украине гибнут люди, украинские переговорщики "место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться".

Первый раунд переговоров

28 февраля российская и украинская делегации впервые после начала российского вторжения встретились на территории Беларуси. Встреча прошла в Гомельской области недалеко от украинской границы в районе реки Припять.

Переговоры продолжались около пяти часов, однако никаких конкретных решений по их итогам принято не было.

Михаил Подоляк после встречи сообщил, что стороны уезжают для консультаций в столицы и выделили "ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Владимир Мединский выразился еще более обтекаемо, отметив, что стороны нашли "некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".