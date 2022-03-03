Телеканал "Дождь" приостанавливает работу после блокировки
Работа телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-иноагентов) временно приостановлена. Об этом сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева. По ее словам, дневной выпуск новостей 3 марта "был последним в этом сезоне".
"Мы временно приостанавливаем работу в сложившихся обстоятельствах, - сказала Синдеева. - Мы очень надеемся, что вернемся в эфир".
"Многие говорят, что телеканал "Дождь" - это секта. Телеканал "Дождь" - это не секта. Телеканал "Дождь" - это сообщество. Телеканал "Дождь" - это мы все и нас очень много. Я вас обнимаю", - сказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко во время прощального эфира.
На этой неделе "Дождь" был заблокирован Роскомнадзором по просьбе генпрокуратуры за "распространение фейков" о военной операции России в Украине.
После этого Дзядко сообщил, что вместе с частью сотрудников покинул Россию из соображений безопасности.
"Дождь " заявлял, что строго следует российским законам: "Мы публикуем материалы только со ссылкой на проверенные источники информации - представителей органов власти обеих стран, экспертов с репутацией, крупных политиков и журналистов ведущих изданий обеих стран".