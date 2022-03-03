Телеканал "Дождь" приостанавливает работу после блокировки

30 минут назад

Автор фото, Tvrain

Работа телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-иноагентов) временно приостановлена. Об этом сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева. По ее словам, дневной выпуск новостей 3 марта "был последним в этом сезоне".

"Мы временно приостанавливаем работу в сложившихся обстоятельствах, - сказала Синдеева. - Мы очень надеемся, что вернемся в эфир".

"Многие говорят, что телеканал "Дождь" - это секта. Телеканал "Дождь" - это не секта. Телеканал "Дождь" - это сообщество. Телеканал "Дождь" - это мы все и нас очень много. Я вас обнимаю", - сказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко во время прощального эфира.

На этой неделе "Дождь" был заблокирован Роскомнадзором по просьбе генпрокуратуры за "распространение фейков" о военной операции России в Украине.

После этого Дзядко сообщил, что вместе с частью сотрудников покинул Россию из соображений безопасности.