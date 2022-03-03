“Пока висит наш флаг - мы в Украине”: что происходит в захваченном российскими войсками Херсоне
Херсон стал первым областным городом Украины, взятым под контроль российскими войсками. По данным местных властей, многие улицы здесь остались без электроснабжения, некоторые дороги заминированы, сообщается о десятках погибших. Жители Херсона говорят о взрывах и боятся выходить из домов.
Херсон - ключевой портовый город на юге Украины, это первый крупный город, который перешел под контроль российских войск с начала вторжения неделю назад.
Мэр города Игорь Колыхаев написал в "Фейсбуке", что власти продолжают работать и пытаются ликвидировать последствия вторжения.
"Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д", - заявил он.
Колыхаев обратился к российским военным с просьбой не стрелять по мирным жителям, и заявил, что украинских военных в городе нет. Он также призвал жителей соблюдать требования российских военных, в частности, введенный ими комендантский час.
"Флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придётся соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу", - написал он.
Взрывы продолжаются
"За прошедшие два дня я ни разу не выходила из дома: всюду была военная техника, стреляли в мирное население, - говорит Би-би-си местная жительница Елена. - Кажется, позавчера попали в дом, в котором когда-то давно я прожила 15 лет".
Родные и близкие Елены также боялись выйти на улицу. "Они стреляли в машины людей, которые проезжали мимо", - вспоминает она.
По словам Елены, после вторжения российских войск в Херсон перестали работать магазины и аптеки: сейчас многие места снова открыты, но местные жители говорят о мародерствах со стороны российских военных.
Еще одна жительница Херсона, мать троих детей Анна говорит, что накануне вечером слышала взрывы в городе. Утром все повторилось снова.
"Люди раздают хлеб. У нас есть своя вода, свой насос, люди приходят к нам за водой", - говорит она.
Подарки в виде мин
По данным местных СМИ, по состоянию на 3 марта около десятка улиц Херсона по-прежнему остаются без электроснабжения, вертолеты и техника ПВО в местном аэропорту разгромлены.
По словам местного жителя Ивана Антипенко, город заблокирован со всех сторон, на территории Херсона нет ВСУ и сил территориальной обороны.
Председатель Херсонской областной администрации Геннадия Лагута предупредил о наличии мин в центре Херсона.
"Просим всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги, особенно если проходите местность с большой травой", - написал он в "Телеграме".
Позже Лагута заявил, что в российских СМИ стали появляться сообщения с просьбой о принятии области в состав России и призвал не верить фейкам.
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"Пока висит наш флаг - это Украина"
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Конец истории Подкаст
По словам жителя Херсона Александра, в городе наблюдаются очереди у аптек, зоомагазинов, продуктовых, ездят скорые.
"У всех настроение боевое - кто волонтерит, кто чем может помогает, - говорит Александр. - Немного страшно, но ведь нужно что-то делать".
Александр говорит, что в городе повсюду висят украинские флаги.
"И на железнодорожном вокзале - наш флаг. Пока висит наш украинский флаг - это Украина".
Между тем в российском минобороны заявили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и транспорт в Херсоне работают в обычном режиме.
"Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - сказал представитель минобороны России Игорь Конашенков.