“Пока висит наш флаг - мы в Украине”: что происходит в захваченном российскими войсками Херсоне

15 минут назад

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Херсон стал первым областным городом Украины, взятым под контроль российскими войсками. По данным местных властей, многие улицы здесь остались без электроснабжения, некоторые дороги заминированы, сообщается о десятках погибших. Жители Херсона говорят о взрывах и боятся выходить из домов.

Херсон - ключевой портовый город на юге Украины, это первый крупный город, который перешел под контроль российских войск с начала вторжения неделю назад.

Мэр города Игорь Колыхаев написал в "Фейсбуке", что власти продолжают работать и пытаются ликвидировать последствия вторжения.

"Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д", - заявил он.

Колыхаев обратился к российским военным с просьбой не стрелять по мирным жителям, и заявил, что украинских военных в городе нет. Он также призвал жителей соблюдать требования российских военных, в частности, введенный ими комендантский час.

"Флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придётся соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу", - написал он.

Взрывы продолжаются

"За прошедшие два дня я ни разу не выходила из дома: всюду была военная техника, стреляли в мирное население, - говорит Би-би-си местная жительница Елена. - Кажется, позавчера попали в дом, в котором когда-то давно я прожила 15 лет".

Родные и близкие Елены также боялись выйти на улицу. "Они стреляли в машины людей, которые проезжали мимо", - вспоминает она.

По словам Елены, после вторжения российских войск в Херсон перестали работать магазины и аптеки: сейчас многие места снова открыты, но местные жители говорят о мародерствах со стороны российских военных.

Еще одна жительница Херсона, мать троих детей Анна говорит, что накануне вечером слышала взрывы в городе. Утром все повторилось снова.

"Люди раздают хлеб. У нас есть своя вода, свой насос, люди приходят к нам за водой", - говорит она.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российская военная техника на улицах Херсона

Подарки в виде мин

По данным местных СМИ, по состоянию на 3 марта около десятка улиц Херсона по-прежнему остаются без электроснабжения, вертолеты и техника ПВО в местном аэропорту разгромлены.

По словам местного жителя Ивана Антипенко, город заблокирован со всех сторон, на территории Херсона нет ВСУ и сил территориальной обороны.

Председатель Херсонской областной администрации Геннадия Лагута предупредил о наличии мин в центре Херсона.

"Просим всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги, особенно если проходите местность с большой травой", - написал он в "Телеграме".

Позже Лагута заявил, что в российских СМИ стали появляться сообщения с просьбой о принятии области в состав России и призвал не верить фейкам.

"Пока висит наш флаг - это Украина"

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По словам жителя Херсона Александра, в городе наблюдаются очереди у аптек, зоомагазинов, продуктовых, ездят скорые.

"У всех настроение боевое - кто волонтерит, кто чем может помогает, - говорит Александр. - Немного страшно, но ведь нужно что-то делать".

Александр говорит, что в городе повсюду висят украинские флаги.

"И на железнодорожном вокзале - наш флаг. Пока висит наш украинский флаг - это Украина".

Между тем в российском минобороны заявили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и транспорт в Херсоне работают в обычном режиме.