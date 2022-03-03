"Мы отрезаны". Что рассказывают жители осажденного российскими войсками Мариуполя

Джоэл Гантер

Львов, Украина

44 минуты назад

Подпись к фото, Вид из окна квартиры в центре Мариуполя

"Вот уже два дня нет света, отопления и воды, и у нас почти не осталось еды", - говорит 27-летний IT-разработчик Максим.

"Сейчас в Мариуполь невозможно привезти продукты и лекарства. Местная администрация пыталась раздать хлеб и воду, но все закончилось", - сказал он. - Я наполнил ванну водой до того, как вода отключилась. У нас осталось около пяти литров".

Жители Мариуполя, города на юго-востоке Украины, рассказывают о том, как несколько дней живут под непрекращающимися обстрелами российских войск.

В Мариуполе разрушены жилые кварталы, отключено электричество и водоснабжение.

Максим находится в квартире своих бабушки и дедушки, которым за 80 лет и они просто физически не могут выйти из своей квартиры на шестом этаже в центре города.

Подпись к фото, Взрыв на горизонте, фотография сделана Максимом из окна квартиры бабушки и дедушки

Он приехал к ним на прошлой неделе, когда началось российское вторжение. Они втроем, вместе с домашними животными, проводят большую часть времени в коридоре квартиры - это самое безопасное место во время обстрелов, так как там нет окон и меньше риск быть раненым или убитым осколками. В квартире нет отопления, ночью в Мариуполе все еще минусовая температура.

"Сегодня в шесть утра снова начался обстрел", - говорит Максим. - Ночью город был полностью черным, ни одного светящегося окна. Никаких источников света, кроме взрывов. Несколько часов было тихо, но затем на рассвете все началось снова. Теперь мы слышим взрывы со всех сторон. Мы в ужасе".

Мариуполь, город с населением более 400 тыс. человек, является ключевой стратегической целью для России, потому что его захват позволит поддерживаемым Россией сепаратистам на востоке Украины объединить силы с войсками в Крыму, южном полуострове, аннексированном Россией в 2014 году.

В четверг министерство обороны России призвало мирных жителей покинуть город по гуманитарному коридору, но местные жители говорят, что их обстреливают без перерыва и у них нет возможности выйти из домов.

Подпись к фото, Снаряды, которыми российские войска обстреливают Мариуполь

По словам жителей, связь практически отсутствует уже два дня, из-за чего жители города не могут связаться даже друг с другом. Звонки либо постоянно прерываются, либо соединение не устанавливается вообще.

В интервью Би-би-си в четверг утром заместитель мэра города Сергей Орлов сказал, что весь город остался без электричества, воды и канализации.

"У нас было 15 магистральных линий электропередач, и все они сейчас обесточены. Нас полностью отключают - уничтожают артиллерией. Остается только подача природного газа", - сказал он. - Мариуполь сейчас все еще украинский, украинские войска по-прежнему контролируют город внутри периметра, но на окраинах идут бои, и мы находимся на грани гуманитарного кризиса".

Подпись к фото, Мариуполь находится на юге Донецкой области, на северном побережье Азовского моря

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По его словам, он до сих пор не может связаться со своими отцом, матерью и братом, которые живут вместе в жилом районе, который подвергся сильныму обстрелу еще в понедельник вечером

"Я никак не могу до них добраться, обстрел не прекращается", - говорит Сергей Орлов.

Дмитрий, городской активист, по телефону начал рассказывать корреспонденту Би-би-си, что слышит непрерывную стрельбу и взрывы из того места, где он укрывается. Менее чем через минуту телефонная связь прервалась, и дозвониться ему снова уже не получилось.

Александр, 44-летний инженер, рассказал, что вместе с женой, двумя сыновьями и матерью укрывается в пятиэтажном доме.

"Нас бомбили и обстреливали в течение пяти дней, и прямо сейчас я слышу выстрелы и бомбы без перерыва", - говорит он. - В магазине рядом с нами еще есть хлеб, но мы не знаем, когда закончится запас продуктов. Что будет, когда у нас закончится вода? Что будет, когда у меня сядет батарея в телефоне? У нас не будет связи с миром вообще".

Подпись к фото, Из-за обстрелов в домах нет воды и света

Родственникам мариупольцев в других уголках Украины остается только надеяться на лучшее и пытаться до них дозвониться. Алина Гридина, 31-летний маркетолог из Киева, в последний раз разговаривала со своими родителями в среду утром, когда они позвонили, чтобы поздравить ее брата с днем ​​рождения. С тех пор она не может связаться ни с ними, ни с тетей, ни с бабушкой.

"Я видела в интернете несколько фотографий, на которых видно, что центральный район, где они живут, все еще в порядке, не горит", - сказала она. - Это единственная мысль, которая у меня сейчас есть. Я держусь только за надежду".

Если Мариуполь будет захвачен российскими войсками, украинские войска между городом и районом Донбасса, захваченным пророссийскими сепаратистами в 2014 году, могут оказаться в окружении, а большая часть востока Украины будет оккупирована. Среди жителей есть опасения, что российские войска готовы сровнять с землей большую часть города, чтобы взять его.

Подпись к фото, Дома, пострадавшие от обстрела Мариуполя российскими войсками

Максим говорит, что каждый день молится за то, чтобы украинская армия смогла сдержать наступление, а городские службы - восстановить подачу воды.

"Мы не можем выйти из этой квартиры, чтобы достать еду, воду, хоть что-нибудь, - сказал он. - У нас холодно, а ночью совсем темно"

Он сказал, что попытается поговорить позже в четверг, но его единственный аккумулятор заряжен менее чем наполовину.