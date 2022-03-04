"Роскомнадзор" закрыл доступ к сайту Русской службы BBC News

20 минут назад

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Российские власти закрыли доступ к сайтам Би-би-си - в том числе bbcrussian.com и bbcnews.com. Наш сайт внесен в реестр СМИ, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях".

Ранее редакция Русской службы Би-би-си получила уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить материалы, утверждая, что они содержат "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни".

Блокировка доступа к сайтам Би-би-си - это очередной шаг в кампании российских властей против независимых СМИ.

Би-би-си осуждает этот шаг российских властей.

"Доступ к точной, беспристрастной информации является фундаментальной составляющей прав человека, и жители России, миллионы которых обращаются к новостям Би-би-си каждую неделю, не должны быть лишены его. Мы будем продолжать наши усилия, направленные на то, чтобы новости Би-би-си были доступны в России и во всем мире", - говорится в заявлении корпорации.

Меньше чем за неделю с начала войны России с Украиной аудитория Русской службы BBC News выросла более, чем в три раза - с 3,1 млн пользователей в неделю, до 10,7 млн. Самая популярная страница среди русскоязычных пользователей - текстовая трансляция новостей конфликта в реальном времени.

"Часто говорят, что первая жертва конфликта - это истина, - говорит генеральный директор корпорации Тим Дэйви. - На фоне конфликта, в котором процветают дезинформация и пропаганда, явно прослеживается запрос на информацию из верных фактам и независимых источников, которым люди могут доверять. И сегодня, что важно, миллионы россиян обращаются в Би-би-си".

В пятницу 4 марта Госдума единогласно приняла законопроект о наказаниях за "распространение недостоверных сведений" о действиях российских военных.

Накануне была ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы". Телеканал "Дождь" объявил о приостановке вещания из-за законопроекта, вводящего уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военных в Украине.