В России блокируют сайты и соцсети. Можно ли обойти блокировки?

21 минуту назад

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За неделю войны в Украине Россия заблокировала почти все оставшиеся независимые медиа и ограничила доступ к нескольким популярным соцсетевым платформам. В итоге россияне чаще ищут в интернете, что такое VPN, нежели последние новости о войне. Би-би-си рассказывает, есть ли возможность читать запрещенные ресурсы.

Вместе с началом военных действий в Украине российские власти резко усилили давление на интернет. Роскомнадзор начал замедлять трафик в Facebook и возобновил замедление Twitter на стационарных компьютерах - в мобильной сети загрузка картинок и видео в этой соцсети была замедлена еще год назад.

Одновременно надзорное ведомство заблокировало сайты независимых медиа - телеканалов "Дождь" и "Настоящее время" (признаны иноагентами), радиостанции "Эхо Москвы", регионального издания "Тайга.инфо", молодежных ресурсов DOXA и The Village. А у "Эха Москвы" было еще и отключено от радиовещания.

Причина блокировок

Причиной для блокировок стали материалы про военную операцию в Украине, которые Роскомнадзор считает "недостоверными". При этом надзорное ведомство считает "недостоверным" даже само слово "война" - боевые действия нужно называть "специальной операцией".

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", - так звучит одна из претензий Роскомнадзора к медиа.

Этими соцсетями и ресурсами дело не ограничится: спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал утром 3 марта, что все иностранные социальные сети и платформы будут закрыты "на днях".

В этих условиях россияне судорожно ищут способы обхода блокировок: по данным сервиса Google Trends, начиная с 25 февраля запрос "vpn это" популярнее фразы "война России с Украиной". Среди более точечных запросов - "впн на айфон" и "vpn для инстаграма".

Би-би-си отвечает на эти запросы.

Что такое VPN

VPN - это аббревиатура от английского virtual private network, или "виртуальная частная сеть".

Механизм работы сервиса простой. В обычной ситуации пользователь загружает сайт на свое устройство (компьютер или ноутбук) напрямую, заходя на него. Если доступ к сайту в России ограничен, то оборудование, поставленное у операторов Роскомнадзором, видит этот запрос и блокирует его.

При подключенном VPN подключение и загрузка происходят через посредника в виде сервера VPN. В таком случае оборудование для блокировок не видит конечный сайт, к которому обращается пользователь, а только сервер посредника.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, VPN-сервисами зачастую пользуются не только обычные граждане, но и банки

Поставщиков услуг VPN - огромное количество, но с самыми популярными Роскомнадзор борется, если они не ограничивают доступ к сайтам по требованию ведомства. Например, в России официально заблокированы такие популярные сервисы, как ExpressVPN, Nord VPN, Opera VPN, Vypr VPN. Аналогичная ситуация и в Китае, где ограничено использование крупных поставщиков услуг VPN.

Однако сервисы, которые хотят работать в России, обходят блокировки, говорит исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климерев. "Если они ставят себе такую цель, то блокировки не эффективны", - говорит он.

Кроме того, помимо популярных, есть и многочисленные малоизвестные поставщики, до которых Роскомнадзор еще не добрался.

Как работает Tor

Tor - это браузер, который позволяет не только обходить блокировки, но и сохранять анонимность в сети. Он работает по принципу "луковой маршрутизации". Использования слова "лук" - не случайно: как у лука есть множество слоев, так и в Tor трафик идет через несколько промежуточных узлов.

Tor-браузер работает как на стационарном компьютере, так и в мобильных устройствах.

В декабре 2021 года Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Tor в России, однако уже тогда эксперты говорили, что это довольно сложно. Ведомство заблокировало часть входных узлов (так называемые "ноды"), но с тех пор пользователи открыли новые точки входа, говорит Климарев.

Согласно открытой статистике сети Tor, с момента начала блокировки число пользователей браузера не только не упало, но, наоборот, выросло.

Как помогает приложение

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Еще один вариант, как продолжить читать заблокированное издание, - это использование мобильного приложения.

Если разработчики приложения позаботились, то через него трафик к сайту идет по сложной схеме, которая обходит блокировку, говорит Михаил Климарев. Например, мобильные приложения "Медузы" и "Дождя" (оба издания признаны российскими властями иноагентами) были подготовлены к возможным блокировкам, говорит собеседник Би-би-си, помогавший в этом редакциям.

Роскомнадзор уже потребовал от Google удалить приложение "Дождя". Один раз ведомству удалось сломить сопротивление гиганта: накануне выборов в Госдуму в сентябре 2021 года Google и Apple, под угрозой уголовных дел в отношении своих сотрудников, удалили приложение "Навальный" со списками "Умного голосования" из своих магазинов.

Однако тогда были другие времена: IT-гиганты явно пытались остаться в России. После вторжения в Украину иностранные компании бегут из страны, и тот же Apple уже отключил российских пользователей от Apple Pay.

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