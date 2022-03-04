Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии

час назад

Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS

Госдума единогласно и сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных.

Законопроект вводит в уголовный кодекс новую статью (207.3 УК РФ). В соответствии с ней за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России виновным грозит до трех лет колонии.

Если же фейк распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастает до 10 лет колонии.

Если же распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон будет рассмотрен Советом Федерации 4 марта, после чего будет отправлен на подпись президенту.

Также Госдумой принят закон, предусматривающий лишение свободы на срок до трех лет за призывы к санкциям против Российской Федерации.

Кроме того, поправки предполагают запрет на дискредитацию российских вооруженных сил. Первое нарушение такого рода повлечет административную ответственность, а повторное - уже уголовную в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трех лет.