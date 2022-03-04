На фоне сообщений о боях вокруг украинских АЭС в Европе скупают таблетки от радиации

час назад

Автор фото, Reuters

Страны Восточной Европы крайне серьезно отнеслись к сообщениям о захвате российскими военными Чернобыльской АЭС, а также к боям и обстрелам Запорожской АЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе.

Не меньшее беспокойство вызвало и распоряжение президента Путина о переводе на особый режим несения службы российских сил защиты, к которым относится, в том числе, и стратегический ядерный арсенал страны.

Как сообщает Рейтер, на прошедшей неделе жители Чехии, Болгарии и Польши начали массово скупать в аптеках йодид калия и другие препараты с высоким содержанием йода, которые используются для профилактики лучевой болезни в случае радиационного заражения.

Радиоактивный изотоп йод-131 - один из самых опасных продуктов распада ядерного топлива, поскольку имеет свойство накапливаться в щитовидной железе. Чтобы этого не произошло, при утечке радиации людям, находящимся в зоне поражения, рекомендуется принять ударную дозу обычного йода (стабильного изотопа йод-127).

В Болгарии, например, за последние шесть дней было продано больше таблеток йода, чем обычно продают за целый год.

В Польше число продающих йод аптек за тот же срок выросло в два с небольшим раза.

Жителям Бельгии йодид калия уже несколько лет выдается бесплатно, на всякий случай. Как сообщают местные СМИ, только в понедельник в аптеках страны жителям выдали более 30 тысяч пачек препарата. Резкий рост спроса на йод отмечается и во Франции.

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