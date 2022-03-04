"Бостонскому подрывнику" Джохару Царнаеву снова грозит смертная казнь

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Верховный суд США в пятницу принял решение вновь дать юридическую силу смертному приговору, вынесенному чеченцу Джохару Царнаеву. Приговор Царнаеву, который устроил взрыв на марафоне в Бостоне, был впервые вынесен в 2015 году, но потом отменен.

Члены суда проголосовали за возвращение смертного приговора: шестеро выступили за, трое против.

"Джохар Царнаев совершил ужасающие преступления. Шестая поправка гарантирует ему справедливый суд с непредвзятым жюри присяжных. Этот суд состоялся", - написал судья Кларенс Томас от имени большинства судейской коллегии.

В апреле 2015 года присяжные большинством голосов признали Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, выдвинутым федеральными прокурорами. 17 из вмененных ему статей предусматривали смертную казнь.

В мае того же года присяжные единогласно решили, что Царнаев должен быть казнен.

Адвокаты Царнаева не стали оспаривать его вину в организации взрыва, однако хотели спасти его от смертного приговора, пытаясь доказать, что их подзащитный находился под сильным влиянием старшего брата Тамерлана.

В июле 2020 году приговор был отменен апелляционным судом США.

Джохар Царнаев - этнический чеченец, родившийся в Киргизии, более десяти лет проживавший в России. Гражданство США он получил 11 сентября 2012 года.