В России объявили "нежелательными организациями" учредителей OCCRP и "Важных историй"

56 минут назад

Автор фото, occrp.org

Российское министерство юстиции пополнило список "нежелательных организаций", добавив в него латвийский фонд, учредивший СМИ "Важные истории" (ранее признано "иностранным агентом") и американскую Ассоциацию развития журналистики - учредителя антикоррупционного проекта OCCRP.

Распоряжение об этом появилось на сайте минюста.

"Важные истории", где публиковались коррупционные расследования в отношении российских политиков и чиновников, признали "иноагентами" в августе прошлого года. Также в список попали сооснователь сайта Роман Анин и его журналисты.

OCCRP - расследовательский проект, известный громкими расследованиями о коррупции, из российских СМИ чаще всего сотрудничал с "Новой газетой", "Важными историями", "Проектом" (также объявлен "нежелательной организацией") и "Медузой" (также признана "иностранным агентом").

OCCRP также проводил семинары для журналистов в регионах России.

В сентябре прошлого года OCCRP заявил, что полностью прекращает работу в России.

Проект OCCRP был основан в 2007 году в Сараеве Дрю Салливаном и Полом Раду. Это некоммерческая организация, которая объединяет более 50 независимых СМИ из разных стран и публикует около 100 расследований в год, говорится на сайте организации.

Финансируемый российским государством телеканал RT в августе утверждал, что деятельность OCCRP финансируется Госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также признанными нежелательными организациями на территории России фондами NED и фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса.

Список "нежелательных организаций" содержит около 50 структур, зарегистрированных в основном в западных странах. Там же фигурирует "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: