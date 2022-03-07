Фото: королева, премьер и желтое на голубом

9 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Представитель дворца дал понять, что желто-голубой букет вряд ли появился здесь случайно

Королева Елизавета II, переболев ковидом, вернулась к встречам с мировыми лидерами. Первым получившим аудиенцию стал канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Многие заметили на фото большой букет из желтых и голубых цветов.

На вопрос о том, имеет ли этот букет символическое значение, представитель дворца дал понять, что вряд ли он появился там случайно.

Трюдо посетил Британию для переговоров с Борисом Джонсоном о ситуации на Украине и, в частности, для обсуждения новых санкций против России.

Елизавета II также носит титул королевы Канады и официально является главой этого государства, являющегося конституционной монархией.